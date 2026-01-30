Landeswappen für proHolz Kärnten: Anerkennung für 35 Jahre Engagement für Wald und Holz

Landeshauptmann Peter Kaiser überreichte proHolz Kärnten das Kärntner Landeswappen als sichtbares Zeichen der Anerkennung für mehr als drei Jahrzehnte kontinuierlicher Arbeit im Dienste einer der wichtigsten Leitbranchen des Landes. Seit ihrer Gründung im Jahr 1991 setzt sich die Arbeitsgemeinschaft für die gemeinsamen Interessen der Kärntner Forst- und Holzwirtschaft ein – von Holzinformation und Fachberatung über Wissenstransfer bis hin zu gezielter Öffentlichkeitsarbeit. Für WK-Vizepräsidentin Astrid Legner ist die Auszeichnung ein starkes Signal: „proHolz Kärnten steht für fachliche Kompetenz, Vernetzung und langfristiges Denken. Die Verleihung des Landeswappens ist eine verdiente Anerkennung für jene Arbeit, die oft im Hintergrund passiert, aber maßgeblich dazu beiträgt, Wertschöpfung, Beschäftigung und Nachhaltigkeit im Land zu sichern.“ Eine weitere Ehre wurde dem ehemaligen Geschäftsführer von proHolz Kärnten, Michael Schack, zu Teil. Er hat eine Ehrenauszeichnung des Landes für seine Verdienste erhalten.

Siegfried Huber, Präsident der Landwirtschaftskammer Kärnten, gratuliert proHolz herzlich: „Das ist eine schöne und verdiente Bestätigung der Arbeit von ProHolz. Sie ist aber auch ein Zeichen der Wertschätzung für den nachwachsenden Rohstoff Holz, der noch enormes wirtschaftliches Potenzial aufweist. Regionale Wertschöpfung und effektiver Klimaschutz werden nur durch aktive Waldbewirtschaftung möglich und für diese sorgen unsere vielen Waldbäuerinnen und Waldbauern.“

Bei proHolz Kärnten sind zentrale Akteure der Branche vereint: die Kammer für Land- und Forstwirtschaft, die Fachgruppe Holzindustrie, die Fachvertretung der Papierindustrie, die Landesinnungen der Tischler und Zimmermeister sowie das Landesgremium des Holz- und Baustoffhandels. Gemeinsam arbeitet man daran, den Werkstoff Holz als wirtschaftliche, ökologische und innovative Ressource zu positionieren.

Johann Weinberger, Obmann von proHolz Kärnten, sieht in der Auszeichnung vor allem eine Würdigung der gemeinsamen Leistung: „Das Kärntner Landeswappen ist eine große Ehre für uns alle. Es bestätigt den eingeschlagenen Weg, Holz als regionalen, klimafreundlichen Rohstoff sichtbar zu machen und den Dialog zwischen Wirtschaft, Planung, Politik und Gesellschaft aktiv zu gestalten.“ Zu den bekannten Leuchtturmprojekten von proHolz Kärnten zählen unter anderem der seit 2003 gemeinsam mit dem Architektur Haus Kärnten vergebene Holzbaupreis Kärnten sowie die fachliche Begleitung des Vorzeigeprojekts Pyramidenkogel. Beide Projekte stehen exemplarisch für die Verbindung von Baukultur, Innovation und regionaler Wertschöpfung.

Mit der Verleihung des Kärntner Landeswappens wird deutlich: ProHolz Kärnten leistet einen nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung des Wirtschafts- und Lebensraums Kärnten und stärkt das Bewusstsein für einen im Land tief verwurzelten Rohstoff. Denn immerhin sind 61 Prozent der Fläche Kärntens mit Wald bedeckt.