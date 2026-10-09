Ein Wochenende zum Wohlfühlen und Ausprobieren

Wenn draußen der Herbst Einzug hält, tut es gut, sich auch einmal Zeit für sich selbst zu nehmen. Genau darum geht es bei den Lebensenergietagen im ATRIO Villach, die nach achtjähriger Pause wieder stattfinden. Zwei Tage lang können Besucher:innen unterschiedliche Wege zu mehr Wohlbefinden, Entspannung und persönlicher Balance kennenlernen – und vieles davon gleich selbst ausprobieren.

Dabei geht es weniger um Theorie als um das persönliche Erleben. Bei Schnupperbehandlungen, Gesprächen und Mitmachangeboten können Interessierte entdecken, was ihnen guttut und welche Angebote zu ihnen passen. „Gerade im Alltag bleibt oft wenig Zeit, bewusst auf sich selbst zu schauen. Die Lebensenergietage laden dazu ein, Neues kennenzulernen, auszuprobieren und vielleicht auch etwas zu entdecken, das einem langfristig guttut“, sagt Marc Germeshausen, Obmann der Fachgruppe Persönliche Dienstleister. „Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer arbeiten sehr individuell mit Menschen. Diese Arbeit lässt sich am besten kennenlernen, wenn man miteinander ins Gespräch kommt und sie selbst erlebt.“

Vielfalt rund um das persönliche Wohlbefinden

Die Lebensenergietage werden gemeinsam vom ATRIO und der Fachgruppe Persönliche Dienstleister der Wirtschaftskammer Kärnten veranstaltet. Gleichzeitig reicht das Angebot bewusst über eine Berufsgruppe hinaus: Auch Unternehmer:innen aus der Landesinnung der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure sowie aus der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung sind vor Ort. „Wohlbefinden hat viele Seiten. Umso schöner ist es, dass hier unterschiedliche Berufsgruppen gemeinsam zeigen, wie vielfältig ihre Arbeit ist. Für die Besucherinnen und Besucher entsteht damit die Möglichkeit, an einem Ort ganz unterschiedliche Angebote kennenzulernen – unkompliziert und ohne Berührungsängste“, so Germeshausen. Begleitet werden die beiden Tage von Vorträgen und einem abwechslungsreichen Programm rund um Gesundheit, Entspannung und persönliche Entwicklung.