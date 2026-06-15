Metalltechniker:innen von morgen kämpften um den Landessieg

Aus einem Stück Metall ein passgenaues Werkstück fertigen, Fehler an komplexen Anlagen finden oder technische Systeme wieder zum Laufen bringen: Genau diesen Herausforderungen stellten sich die Teilnehmer:innen beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb der Metalltechniker:innen. Rund 60 Lehrlinge aus dem dritten Lehrjahr traten in den Berufsgruppen Metallbau- und Blechtechnik, Maschinenbau-, Prozess- und Zerspanungstechnik, Stahlbau- und Schweißtechnik sowie Land- und Baumaschinentechnik gegeneinander an. Die Wettbewerbe fanden sowohl im WIFI Kärnten Technikzentrum in Klagenfurt als auch in der Fachberufsschule Villach statt. Je nach Fachrichtung mussten die Teilnehmer:innen anspruchsvolle praktische Aufgaben lösen, technische Zeichnungen umsetzen oder Fehler an Maschinen und Anlagen erkennen und beheben.

Technische Berufe sichern den Standort

Die Arbeiten wurden von insgesamt 27 Juror:innen bewertet, die ihre Fachkenntnisse ehrenamtlich einbrachten. Sie stammen aus Kärntner Betrieben ebenso wie aus den Berufsschulen und sorgen für eine praxisnahe und objektive Beurteilung der Leistungen. Für Industrie-Spartenobmann KommR Michael Velmeden zeigt der Wettbewerb eindrucksvoll, wie wichtig die Ausbildung technischer Fachkräfte für den Standort ist: „Hinter jeder funktionierenden Maschine, jeder Produktionsanlage und vielen Innovationen stehen bestens ausgebildete Fachkräfte. Der Landeslehrlingswettbewerb macht sichtbar, wie viel Talent, Einsatzbereitschaft und Begeisterung unsere Jugendlichen mitbringen. Genau diese jungen Menschen werden die industrielle und gewerbliche Zukunft Kärntens mitgestalten.“ Auch Landesinnungsmeister Karl Paulitsch zeigte sich vom Niveau der Teilnehmer:innen beeindruckt: „Die Metalltechnik gehört zu den vielseitigsten und anspruchsvollsten Lehrberufen überhaupt. Wer hier erfolgreich sein will, braucht technisches Verständnis, handwerkliches Geschick und die Bereitschaft, ständig dazuzulernen. Die Leistungen beim Wettbewerb zeigen, auf welch hohem Niveau unsere Betriebe und Berufsschulen ausbilden.“

Ticket für den Bundeslehrlingswettbewerb

Für die bestplatzierten Teilnehmer:innen der Sparte Gewerbe und Handwerk geht die Reise weiter: Sie vertreten Kärnten beim Bundeslehrlingswettbewerb der Metalltechniker:innen im Oktober 2026 in Niederösterreich.

Die Sieger:innen 2026

Metallbau- und Blechtechnik

Platz: Lukas Weichboth, Metallbau Wilhelmer Projekt GmbH, Oberkolbnitz Platz: Martin Prodinger, Metallbau Selinger GmbH, Straßburg Platz: Lukas Bär, Metallbau Wilhelmer Projekt GmbH, Oberkolbnitz

Maschinenbau-, Prozess- und Zerspanungstechnik

Platz: Raphael Semlitsch, Springer Maschinenfabrik GmbH, Friesach Platz: Matthias Himmelbauer, Springer Maschinenfabrik GmbH, Friesach Platz: Leon Wagner, Flowserve Control Valves GmbH, Villach-St. Magdalen

Stahlbau- und Schweißtechnik

Platz: Nico Riepl, URBAS Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H., Völkermarkt Platz: Matthias Kainz, ASCO Anlagenbau Consulting GmbH, St. Andrä im Lavanttal Platz: Michael Zaufl, ASCO Anlagenbau Consulting GmbH, St. Andrä im Lavanttal

Land- und Baumaschinentechnik

Platz: Lukas Egger, Thomas Maier, Lind im Drautal Platz: Leo Kukowitsch, UNSER LAGERHAUS WARENHANDELSGESELLSCHAFT m.b.H., Klagenfurt Platz: Simon Prieß, Landtechnik Villach GmbH, Villach

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