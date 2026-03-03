Motorbootabgabe: 50-Prozent-Erhöhung sorgt für scharfe Kritik

Der Kärntner Tourismus steht vor strukturellen Veränderungen. Im Zentrum der aktuellen Diskussion steht dabei die deutliche Anhebung der Motorbootabgabe. Für viele Betriebe rund um den Wörthersee ist diese Maßnahme nicht nachvollziehbar – insbesondere angesichts der ohnehin angespannten wirtschaftlichen Lage.

Klare Worte zur Motorbootabgabe

Stefan Sternad, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Kärnten, kritisiert die geplante Maßnahme bei der Eröffnung zum „Tag der Kärntner Gastgeber“ deutlich. Anlass ist die vorgesehene Erhöhung der Motorbootabgabe um rund 50 Prozent. „Wir reden hier nicht über eine technische Anpassung, sondern über eine massive Mehrbelastung für einen zentralen Bestandteil unseres Sommertourismus. Der Wörthersee ist seit Jahrzehnten auch ein Motorbootsee. Wer hier die Kosten um 50 Prozent erhöht, gefährdet bewusst Wertschöpfung und Arbeitsplätze“, so Sternad.

Wertschöpfungskette unter Druck

Der Motorbootsport ist ein fester Bestandteil des touristischen Angebots am Wörthersee. Daran hängt eine gesamte wirtschaftliche Kette – von Bootsverleih und Servicebetrieben über Gastronomie und Hotellerie bis hin zu Veranstaltungen und regionalem Handel. Gerade in Velden, Pörtschach und Klagenfurt wirkt sich jede Veränderung unmittelbar auf Auslastung, Frequenz und Investitionsbereitschaft aus. Sternad kritisierte insbesondere das derzeitige Signal an Gäste und Betriebe: „Wenn gleichzeitig über Nutzungseinschränkungen diskutiert und die Abgaben deutlich erhöht werden, entsteht ein Klima der Unsicherheit. Das trifft genau jene Betriebe, die investieren, Arbeitsplätze sichern und Qualität bieten.“

Schutz ja – aber mit Augenmaß

Die Branche bekennt sich klar zum Schutz der Seen und zu nachhaltigem Wirtschaften. Niemand stellt ökologische Verantwortung infrage. Entscheidend sei jedoch, dass Maßnahmen faktenbasiert, verhältnismäßig und standortverträglich ausgestaltet werden. Für die Kärntner Gastronomie steht fest: Eine derart massive Abgabenerhöhung zum jetzigen Zeitpunkt setzt das falsche Signal und gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit einer ganzen Region.