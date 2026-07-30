Beratung und Betreuung brauchen mehr Sichtbarkeit

Wertschätzung, Vernetzung und fachlicher Austausch waren die Schwerpunkte des diesjährigen Come Together der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung der Wirtschaftskammer Kärnten in Klagenfurt. Irene Mitterbacher, Obfrau der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung, hob die zunehmende gesellschaftliche Bedeutung der Lebens- und Sozialberatung sowie der Personenbetreuung hervor: „Unsere Berufsgruppen begleiten Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen – sei es in herausfordernden Lebensphasen oder im eigenen Zuhause. Umso wichtiger ist es, dass auch wir miteinander im Austausch bleiben, voneinander lernen und als starke Gemeinschaft auftreten.“

Zwei Branchen mit wachsender gesellschaftlicher Bedeutung

Themen wie psychische Gesundheit, Resilienz und persönliche Krisenbewältigung werden immer wichtiger. Gleichzeitig wünschen sich viele ältere Menschen, trotz Unterstützungsbedarfs möglichst lange in den eigenen vier Wänden zu leben. Lebens- und Sozialberater:innen sowie selbstständige Personenbetreuer:innen leisten dazu täglich einen unverzichtbaren Beitrag. „Wir unterstützen Menschen genau dort, wo sie dies am dringendsten brauchen – mit fachlicher Kompetenz, Empathie und großem persönlichem Engagement. Diese Leistungen verdienen mehr Sichtbarkeit und Wertschätzung“, so Mitterbacher.

Neue Plattformen machen Angebote sichtbar

Mit den Themen psychische Gesundheit und Betreuung älterer Menschen zu Hause sind die beiden Berufsgruppen in Bereichen tätig, deren Bedeutung kontinuierlich wächst. Um dies noch stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, setzt die Fachgruppe auf zwei neue Plattformen: lieberreden.at und lieberdaham.at informieren über die vielfältigen Angebote der Lebens- und Sozialberatung sowie der selbstständigen Personenbetreuung. Damit soll mehr Bewusstsein dafür geschaffen werden, wie professionelle Beratung Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen unterstützen kann. „Mit den beiden Internetangeboten schaffen wir Orientierung für Betroffene und Angehörige und machen gleichzeitig die hohe Qualität unserer Berufsgruppen sichtbar“, so Mitterbacher.