Restplätze im KinderKosmos Sommerexpress für Juli sichern!

Mit dem ersten Ferientag beginnt die lang ersehnte Sommerpause. Während sich Kärntens Kinder auf neun Wochen Sommerpause freuen, stehen viele berufstätige Eltern vor einer organisatorischen Herausforderung. Die durchschnittlich fünf Wochen Jahresurlaub reichen nicht aus, um die gesamte Ferienzeit abzudecken. Und jeder, der betroffen ist, weiß: Gute Kinderbetreuung ist Gold wert. Genau hier setzt der „KinderKosmos Sommerexpress“ der Wirtschaftskammer Kärnten an. Für Kinder zwischen sieben und 13 Jahren gibt es auch heuer wieder eine abwechslungsreiche Ferienbetreuung. Von 20. bis 24. Juli 2026 sind noch wenige Plätze frei. Die Workshops können flexibel auch tageweise gebucht werden und bieten Eltern eine verlässliche Betreuung, während die Kinder spannende und abwechslungsreiche Ferientage erleben.

Jeden Tag ein neues Abenteuer

Ob professionelles Hundesicherheitstraining, kreative Blumenkunstwerke aus Schmelzglas oder ein interaktiver Workshop, der müde Köpfe wieder so richtig in Schwung bringt – der „KinderKosmos Sommerexpress“ bietet jeden Tag ein neues Erlebnis. „Unser Zugang ist einfach: Was tun, wenn die Ferien länger dauern als der Urlaub? Auch heuer haben wir wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das Kindern spannende Erlebnisse ermöglicht und Eltern im Alltag entlastet“, sagt Astrid Legner, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Kärnten und Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Kärnten.

Flexible Betreuung mit Mehrwert

Jedes Camp ist einzeln buchbar. Die Betreuung erfolgt von früh bis nach Mittag und umfasst eine Jause sowie ein warmes Mittagessen. So können Eltern beruhigt arbeiten und wissen ihre Kinder bestens betreut. Legner betont: „Als Haus der Wirtschaft ist es uns ein besonderes Anliegen, jungen Menschen Räume zu eröffnen. Mit dem Sommerexpress stellen wir unsere Infrastruktur für kreative, bildungsnahe und sinnstiftende Angebote zur Verfügung.“ Auch Tanja Telesklav, Landesgeschäftsführerin von Frau in der Wirtschaft Kärnten, unterstreicht den Mehrwert des Angebots: „Unsere Tagescamps schließen genau dort eine Lücke, wo viele Betreuungseinrichtungen bereits geschlossen haben. Gleichzeitig machen sie Kindern Lust auf Neues und sorgen für abwechslungsreiche Ferientage.“

Für Kurzentschlossene gibt es gute Nachrichten: In einigen Workshops in der Woche zwischen 20. und 24. Juli sind noch Restplätze frei. Infos und Anmeldungen.