Gut abgesichert, wenn es darauf ankommt

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Was passiert, wenn man als Unternehmer:in plötzlich mehrere Wochen krankheitsbedingt ausfällt? Welche Leistungen stehen zur Verfügung und wo gibt es Unterstützung? Gerade für Ein-Personen-Unternehmen und Kleinbetriebe kann der Ausfall der eigenen Arbeitskraft rasch zur wirtschaftlichen Herausforderung werden. Umso wichtiger ist es, die bestehenden Möglichkeiten zu kennen und für den Ernstfall vorbereitet zu sein.

Expert:innen informierten

Genau hier setzte der erste Termin der Breakfast-Reihe in der WK-Bezirksstelle Feldkirchen an. Thematisiert wurden unter anderem Gesundheitsvorsorge und Krankengeld, Arbeitslosenversicherung, Pensionskonto sowie Unter-stützungsleistungen bei längeren Arbeitsausfällen. Expert:innen von SVS, AMS, PVA, Wirtschaftskammer Kärnten und der Fachgruppe Versicherungsmakler brachten ihr Wissen direkt zu den Unternehmer:innen und boten Raum für konkrete Fragen und persönlichen Austausch.

„Wer unternehmerische Verantwortung trägt, muss auch wissen, auf welches soziale Netz im Ernstfall Verlass ist. Mit dieser Reihe wollen wir Orientierung geben, Möglichkeiten aufzeigen und vor allem Wissen vermitteln, das Selbständigen mehr Sicherheit gibt“, betonte Nicole M. Mayer, Vorsitzende des Beirats für Ein-Personen-Unternehmen.