Spielerisch Wirtschaft verstehen

Wirtschaft verstehen, Entscheidungen treffen und Zusammenhänge erkennen: Genau darum geht es bei ECOMANIA, einem interaktiven Bildungsformat des FLiP Kärnten. FLiP ist eine unabhängige Initiative zur Finanzbildung von Kindern und Jugendlichen. Ziel ist es, wirtschaftliche und finanzielle Themen verständlich, praxisnah und alltagsbezogen zu vermitteln.

In der Wirtschaftskammer St. Veit arbeiten 25 Schüler:innen der HLW St. Veit International gemeinsam an wirtschaftlichen Fragestellungen und erleben spielerisch, wie Märkte, Konsum, Unternehmen und wirtschaftliche Entscheidungen zusammenhängen. ECOMANIA ist ein Planspiel, das eine Volkswirtschaft simuliert. Die Teilnehmer:innen schlüpfen dabei in die Rollen von Regierungsmitgliedern, Unternehmensvorständen und Gewerkschaftsvertretern. In ihren Funktionen führen sie dann Gehaltsverhandlungen, treffen Preisentscheidungen und halten Pressekonferenzen ab. Dabei werden die Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf Inflation, Wirtschaftswachstum oder Arbeitslosigkeit veranschaulicht. ECOMANIA setzt also auf Interaktion, Teamarbeit und konkrete Alltagssituationen statt auf klassischen Frontalunterricht.

Der heutige Auftakt unserer Finanzbildungsinitiative zum Arbeitspunkt „Finanzbildung macht Schule und Zukunft“ fand federführende unter der Jungen Wirtschaft St Veit, mit der JW-Bezirksvorsitzenden Anamaria Gassinger statt. Sie sieht darin einen wichtigen Beitrag für junge Menschen: „Wirtschaftliche Zusammenhänge betreffen uns jeden Tag – egal ob beim Konsum, beim Umgang mit Geld oder später im Berufsleben. Umso wichtiger ist es, jungen Menschen früh ein Verständnis dafür zu vermitteln.“ Dabei ist ein praxisnaher Zugang besonders wichtig: „Mit Formaten wie ECOMANIA gelingt es, Wirtschaft verständlich und greifbar zu machen. Die Schülerinnen und Schüler erleben selbst, wie Entscheidungen Auswirkungen haben und warum wirtschaftliches Denken im Alltag eine immer größere Rolle spielt.“