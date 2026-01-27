EPU Monitoringbericht 2024: Ergebnisse im Überblick
Starker Unternehmensspirit, Unabhängigkeit häufigstes Gründungsmotiv. EPU im Export stark. Forderung nach Entlastungen.
Lesedauer: 1 Minute
Aktualisiert am 27.01.2026
360.000: So viele EPU gibt es in Österreich. Wie es diesen geht, was sie brauchen und was sie bewegt: Das sieht sich der EPU Monitoringbericht im Detail an.
Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick:
- Hauptgründungsmotive sind insbesondere der Wunsch nach Unabhängigkeit
(80%) und Selbstverwirklichung (76%)
- Viele EPU arbeiten über das Pensionsalter hinaus - knapp 16% sind sogenannte Silverpreneure
- 45% verzeichneten 2023 im Vergleich zu 2022 stabile bzw. wachsende Umsätze, während das 2022/2021 noch für 63% galt
- Der Haupttreiber der Kostensteigerungen sind die Energiekosten (bei 86% der EPU stark gestiegen) sowie Material und Waren (73%)
- Etwa ein Viertel (26%) der EPU ist im Exportgeschäft tätig
- 10% setzen bereits KI ein, 13% planen oder testen den Einsatz