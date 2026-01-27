Zum Inhalt springen
Nachdenkliche junge Unternehmerin sitz mit Handy am Tisch und denkt nach
© baranq | stock.adobe.com

EPU Monitoringbericht 2024: Ergebnisse im Überblick

Starker Unternehmensspirit, Unabhängigkeit häufigstes Gründungsmotiv. EPU im Export stark. Forderung nach Entlastungen. 

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 27.01.2026

360.000: So viele EPU gibt es in Österreich. Wie es diesen geht, was sie brauchen und was sie bewegt: Das sieht sich der EPU Monitoringbericht im Detail an. 

Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick:

  • Hauptgründungsmotive sind insbesondere der Wunsch nach Unabhängigkeit
    (80%) und Selbstverwirklichung (76%) 
  • Viele EPU arbeiten über das Pensionsalter hinaus - knapp 16% sind sogenannte Silverpreneure
  • 45% verzeichneten 2023 im Vergleich zu 2022 stabile bzw. wachsende Umsätze, während das 2022/2021 noch für 63% galt
  • Der Haupttreiber der Kostensteigerungen sind die Energiekosten (bei 86% der EPU stark gestiegen) sowie Material und Waren (73%)
  • Etwa ein Viertel (26%) der EPU ist im Exportgeschäft tätig
  • 10% setzen bereits KI ein, 13% planen oder testen den Einsatz