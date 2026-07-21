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Kameralinse liegt auf Zeitungen, Close-up
© mhp | stock.adobe.com

WKÖ-Pressefotos

Aktuelle Pressefotos finden Sie hier. 

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 21.07.2026
Hinweis
Nutzungsrechte: Redaktionelle Nutzung im Zusammenhang mit Berichterstattung zur WKÖ unter Angabe des Copyrights

WKÖ-Präsidentin Martha Schultz

Copyright: WKÖ/Barbara Nidetzky

WKÖ Vizepräsident Senator e.h. KommR Ing. Wolfgang HESOUN

Copyright: Nadine Studeny Photography

WKÖ-Vizepräsident:innen

Copyright: siehe jeweiliges Bild

Der Reihe nach: Carmen Goby, Bgm. KommR Matthias Krenn, Bundesrat Dr. Christoph Matznetter, KommR Mag.a Angelika Sery-Froschauer, Ing. Bettina Dorfer-Pauschenwein, MSc, Andreas Robert Herz, MSc   

Generalsekretär Mag. Jochen Danninger

Copyright: WKÖ/Marek Knopp

Stellvertretender Generalsekretär Dr. Herwig Höllinger

Copyright: WKÖ/Marek Knopp

Bundessparten-Obleute

Copyright: siehe jeweiliges Bild

Der Reihe nach: Mst. Ing. Manfred Denk, MBA (Gewerbe und Handwerk), Markus Roth (Information und Consulting), Mag. Siegfried Menz (Industrie), Michael Höllerer (Bank und Versicherung), Ing. Mag. Alexander Klacska (Transport und Verkehr), Mag. Susanne Kraus-Winkler, MRICS (Tourismus und Freizeitwirtschaft), Dr. Rainer Trefelik (Handel)