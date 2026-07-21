WKÖ Pressefotos

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WKÖ-Präsidentin Martha Schultz

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WKÖ Vizepräsident Senator e.h. KommR Ing. Wolfgang HESOUN

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WKÖ-Vizepräsident:innen

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Der Reihe nach: Carmen Goby, Bgm. KommR Matthias Krenn, Bundesrat Dr. Christoph Matznetter, KommR Mag.a Angelika Sery-Froschauer, Ing. Bettina Dorfer-Pauschenwein, MSc, Andreas Robert Herz, MSc

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Generalsekretär Mag. Jochen Danninger

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Stellvertretender Generalsekretär Dr. Herwig Höllinger

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Bundessparten-Obleute

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Der Reihe nach: Mst. Ing. Manfred Denk, MBA (Gewerbe und Handwerk), Markus Roth (Information und Consulting), Mag. Siegfried Menz (Industrie), Michael Höllerer (Bank und Versicherung), Ing. Mag. Alexander Klacska (Transport und Verkehr), Mag. Susanne Kraus-Winkler, MRICS (Tourismus und Freizeitwirtschaft), Dr. Rainer Trefelik (Handel)

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