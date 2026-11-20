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Österreich
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Pressestelle der WKÖ
Ansprechpersonen Präsidentin, Generalsekretär und PR
Lesedauer: 1 Minute
Aktualisiert am 20.11.2026
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Sprecher der Präsidentin und des Generalsekretärs
Steckbrief
Valentin Petritsch
T: 05 90 900 - 4462
E:
valentin.petritsch@wko.at
Steckbrief
Elisabeth Salzer
T: 05 90 900 - 4462
E:
elisabeth.salzer@wko.at
PR-Themen und Medienkommunikation
Steckbrief
Robert Albrecht
T: 05 90 900 – 4408
E:
robert.albrecht@wko.at