Industriekonjunktur: Heimische Industrieproduktion im Sinkflug

Österreichs Industrie steckt weiterhin tief in der Krise – das zeigt eine aktuelle Erhebung der Bundessparte Industrie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Die Lage belastet nicht nur die Unternehmen, sondern schlägt auch auf die Stimmung in der Bevölkerung durch: Laut einer aktuellen OGM-Umfrage bereitet der Zustand der Industrie auch vielen Menschen in Österreich zunehmend Sorgen.

Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick:

Österreichs Industrieproduktion ist im vergangenen Jahr um weitere 6,2% gegenüber dem Vorjahr gesunken . Von den letzten 24 Monaten waren 23 Monate rückläufig (nur im Juli 2024 gab es ein Plus).

ist im . Von den waren (nur im Juli 2024 gab es ein Plus). 2024 wurden mit Aufträgen im Wert von 128 Mrd. Euro noch weniger neue Fertigungsaufträge verzeichnet als im Jahr davor bzw. 2022. Der Rückgang beträgt damit seither schon mehr als 10 Mrd. Euro . Besonders betroffen sind die Branchen Fahrzeugindustrie , Bergwerke/Stahl sowie die Elektro- und Elektronikindustrie .

noch weniger neue Fertigungsaufträge verzeichnet als im Jahr davor bzw. 2022. Der beträgt damit seither schon mehr als . Besonders betroffen sind die Branchen , sowie die . Die Rezession drückt auf die Beschäftigung : Bei den Leasing- oder Leiharbeitskräften beträgt der Rückgang 15,6% , bei den direkt bei den Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer:innen 1,9% . Weniger Arbeitsplätze gab es 2024 in der Elektro- und Elektronikindustrie , der Holzindustrie , der metalltechnischen Industrie , der Fahrzeugindustrie sowie der Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und Lederindustrie .

: Bei den beträgt der , bei den . Weniger Arbeitsplätze gab es 2024 in der , der , der , der sowie der . Den Umfrageergebnissen zufolge drohen in allen 16 Fachverbänden der WKÖ-Bundessparte Industrie weitere Produktionseinbußen und Beschäftigungsabbau . Der Produktionsrückgang könne allenfalls gebremst, nicht aber gestoppt werden.

Fachverbänden der WKÖ-Bundessparte Industrie und . Der Produktionsrückgang könne allenfalls gebremst, nicht aber gestoppt werden. Krise in der Industrie bereitet auch der Bevölkerung zunehmend Sorgen: 84% der Befragten fürchten Deindustrialisierung und Jobverlust. 91% sehen durch die Abwanderung von Industriebetrieben auch andere Sektoren gefährdet. Als Ursachen werden hohe Energiekosten (79%), überbordende Bürokratie (72%) und steigende Lohnkosten (59%) genannt.

Die WKÖ-Bundessparte Industrie fordert daher:

Wirksame Maßnahmen gegen zu hohe Strom-/Energiepreise: Verlängerung der Strompreiskompensation bis 2030

CBAM überarbeiten – betroffene Unternehmen können so nicht kostendeckend produzieren

– betroffene Unternehmen können so nicht kostendeckend produzieren Diversifizierung beim Import von Energieträgern , insbesondere bei Gasimporten

, insbesondere bei Gasimporten Keine Kostenüberwälzung bei einem Erneuerbare-Gase-Gesetz (EGG) auf die Gaskunden

bei einem Erneuerbare-Gase-Gesetz (EGG) auf die Gaskunden Verfahrensbeschleunigung und Bürokratieabbau vorantreiben

und vorantreiben Verfahrensabwicklung digitalisieren

Senkung der Lohnnebenkosten

Kurzarbeit rasch ermöglichen



