Konjunkturbeobachtung Gewerbe und Handwerk Q1: Realer Umsatz ist seit 2019 um ei

Die Situation im Gewerbe und Handwerk bleibt weiter angespannt. Das zeigen die Ergebnisse der vierteljährlichen Konjunkturbeobachtung der KMU Forschung Austria. Immerhin: Trotz eines schwachen Jahresauftakts 2025 hat sich der Ausblick auf das 2. Quartal etwas verbessert.

Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick:

Das Gewerbe und Handwerk hat das Jahr 2024 mit einem realen Minus von 4,5% abgeschlossen. Das ist das fünfte Jahr in Folge mit einem mengenmäßigen Rückgang des Geschäftsvolumens. Nominell (wertmäßig) steht im abgelaufenen Jahr unter dem Strich ein Minus von 0,3% .

mit einem abgeschlossen. Das ist das mit einem mengenmäßigen Rückgang des Geschäftsvolumens. (wertmäßig) steht im abgelaufenen Jahr unter dem Strich ein . Exportorientierte Branchen wie Mechatronik (-9,2%) , Metalltechnik (-8,6%) und Kunststoffverarbeitung (-6,1%) , aber auch das Baunebengewerbe wie Hafner , Platten- und Fliesenleger , Keramiker (-8,8%) sowie der Holzbau (-8,6%) hatten 2024 besonders hohe Umsatzrückgänge.

, und , aber auch das Baunebengewerbe wie , , sowie der hatten 2024 besonders hohe Umsatzrückgänge. Betrachtet man die Umsätze kumuliert, so sind diese zwischen 2019 und 2024 real um mehr als 20% zurückgegangen . Das bedeutet: Das Gewerbe und Handwerk ist binnen fünf Jahren um ein Fünftel geschrumpft .

. Das bedeutet: Das Gewerbe und Handwerk ist . Die Investitionen sind 2024 auf ein Tief von 3,5 Mrd. Euro gesunken (2023: 4,2 Mrd. Euro) und drohen weiter zurückzugehen: Nur 34% der Betriebe planen 2025 Offensivmaßnahmen. Das ist weniger als im Corona-Jahr 2020 (45% ), vor Corona waren Werte von knapp 60% üblich.

gesunken (2023: 4,2 Mrd. Euro) und drohen weiter zurückzugehen: Nur der Betriebe planen Offensivmaßnahmen. Das ist ), vor Corona waren Werte von knapp üblich. Schwach ist auch das 1. Quartal 2025 verlaufen. 28% der Betriebe in den konsumnahen Branchen verzeichneten Rückgänge , nur 18% lagen im Plus : Das ergibt einen Saldo von -10 Prozentpunkten . Bei den investitionsgüternahen Branchen gab es fast durch die Bank starke Rückgänge des durchschnittlichen Auftragsbestandes.

der Betriebe in den Branchen verzeichneten , nur lagen im : Das ergibt einen . Bei den Branchen gab es fast durch die Bank des durchschnittlichen Auftragsbestandes. Für das 2. Quartal 2025 überwiegt weiterhin der Anteil jener Betriebe, die Umsatzrückgänge erwarten (26%) gegenüber jenen, die von Steigerungen ausgehen (17%). Der Saldo (-9 Prozentpunkte) fällt allerdings etwas besser aus als im Vergleichsquartal vor einem Jahr (im Q2/2024 war der Wert -14 Prozentpunkte).



