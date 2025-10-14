Nahversorgerstudie: Lebensmitteleinzelhandel im ländlichen Raum unter Druck

Der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) gerät im ländlichen Raum zunehmend unter Druck. Das hat eine aktuelle Studie der KMU Forschung Austria im Auftrag des Bundesgremiums Lebensmittelhandel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ergeben. Die Untersuchung liefert erstmals umfassende Daten zur Entwicklung der Nahversorgung durch den Lebensmitteleinzelhandel in Österreich seit der Pandemie und der Inflationskrise.

Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick: