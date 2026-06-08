Österreichs beste Junior Companies 2026 kommen aus Kärnten, Steiermark und Vorarlberg

Wien. Furioses Finale für ein Rekord-Jahr: Im Schuljahr 2025/26 gründeten rund 5.700 Schüler:innen im Alter von 15 bis 19 Jahren im Rahmen des Junior-Programms 603 Unternehmen für die Dauer des Schuljahres – mit eigenständig erfundenen und erzeugten Produkten, selbst gestalteten Designs, Brandings und Verkaufsständen sowie mit sorgfältig ausgefeilten Marketingkonzepten.

Die neun Landessieger stellten sich am 2. Juni beim Bundesfinale in der Wirtschaftskammer Österreich mit professionellen Pitches und aufwändig gestalteten Marktständen dem Urteil der Fachjury – im Beisein von Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner.

Am Ende gaben wenige Punkte den Ausschlag. Zur besten Junior Company 2026 wurde schließlich Kippe’s gekürt: Die Junior Company der HTL Mössingerstraße in Klagenfurt (Kärnten) entwickelte einen innovativen Taschen-Aschenbecher, der Umweltverschmutzung durch Zigarettenstummel komplett unterbindet. Sie wird Österreich nun Anfang Juli beim europäischen Wettbewerb GEN-E in Riga (Lettland) vertreten.

Die zweitplatzierte Junior Company PoleMotion kommt von der HAK Liezen (Steiermark) und punktete mit einem clever designten Skistockhalter.

Die Drittplatzierten, das Team der Junior Company Lunara von der HTL Dornbirn (Vorarlberg), konnte mit Spitzenunterwäsche überzeugen, in die eine Wärmefunktion zur Schmerzlinderung integriert ist.

Den Sonderaward „Essen & Trinken“ (powered by Coca Cola) erhielt die Junior Company UrKraft der HBLA Ursprung (Salzburg) - Pulver aus dem Kräuterpresskuchen von Sonnenmoor.

Der Sonderaward „Nachhaltigkeit“ (powered by Oecolution) ging an FruitBag von der HTL Mödling (NÖ) – gedörrte Obstsnacks.

Den Sonderaward „EIT Manufacturing Award“ (powered by EIT Manufacturing East) sicherte sich die Junior Company Reco der HTL Mödling (NÖ) - Verarbeitung von ausgedienten 3D-Druckteilen zu hochwertigem Filament

Zur Lehrkraft des Jahres wurde Mag. Alexander Übl, ebenfalls HTL Mödling, gewählt.

Wertvolle Entrepreneurship Education

Im Rahmen des Bundeswettbewerbs 2026 betonten Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner die zentrale Rolle von Unternehmertum, Innovation und wirtschaftlicher Bildung für die Zukunft Österreichs.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr: „Programme wie Junior Company vermitteln jungen Menschen weit mehr als wirtschaftliches Fachwissen. Durch das Gründen und Führen eines eigenen Unternehmens entwickeln Schülerinnen und Schüler zentrale Kompetenzen wie Eigenverantwortung, Kreativität, Teamarbeit und Problemlösungsfähigkeit, diese Erfahrungen bereiten junge Menschen nachhaltig auf ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg optimal vor. Es ist mir ein großes Anliegen, unternehmerisches Denken noch stärker an Österreichs Schulen zu etablieren und möglichst vielen Jugendlichen den Zugang zu Initiativen wie Junior Company zu ermöglichen.“

Staatssekretärin Elisabeth Zehetner: „Junior Companies leisten einen wichtigen Beitrag für den Wirtschaftsstandort Österreich. Jugendliche lernen früh, Chancen zu erkennen, Verantwortung zu übernehmen und innovative Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen zu entwickeln. Genau diese Fähigkeiten sind entscheidend, um Österreich langfristig als wettbewerbsfähigen Wirtschafts- und Innovationsstandort zu stärken.“ Besonders motivierend richtete sie sich direkt an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer: „Österreich muss sich international nicht verstecken. Wir haben enormes Potenzial. Wenn andere Länder wie die USA erfolgreiche innovative Unternehmen hervorbringen können, dann können wir das in Österreich genauso schaffen.“

„Unternehmerisches Denken beginnt idealerweise schon früh: Möglichst viele junge Menschen sollen schon in der Schule die Chance haben, Verantwortung zu übernehmen, kreativ zu denken und eigene Ideen mutig umzusetzen. Mit den Junior Companies können sie zeigen, wie viel Potenzial in ihnen steckt“, sagte Carmen Goby, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich.

„Die Rekordbeteiligung freut mich ganz besonders. Danke allen Lehrkräften, die ihren Schülerinnen und Schüler diese wertvollen Erfahrungen ermöglichen.“

Herwig Draxler, Vorsitzender von Junior Achievement Austria: „Wir freuen uns über das schier unendliche kreative Talent und unternehmerische Potenzial von Österreichs jüngsten Gründer:innen. Der Professionalitätsgrad der Produkte und Pitches, der Enthusiasmus und das Engagement der Lehrkräfte machen deutlich, wie wirkungsvoll Entrepreneurship Education ist. Ich wünsche dem Team von Kippe’s viel Erfolg für den europäischen Wettbewerb in Riga: Die Latte liegt hoch, denn Österreichs Junior Companies konnten in den vergangenen fünf Jahren vier sensationelle Stockerlplätze holen.“

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Über Junior Achievement

Junior Company ist ein Schulprogramm des gemeinnützigen Vereines Junior Achievement (JA) Austria, in den Bundesländern wird es von den Volkswirtschaftlichen Gesellschaften umgesetzt. Die Programme für die Sekundarstufe I, II sowie die Primarstufe haben die Förderung von wirtschaftlichen und sozialen Kompetenzen, Unternehmergeist und selbstständigem Arbeiten zum Ziel.

Jedes Jahr nehmen zwischen 5.000 und 6.000 Schülerinnen und Schüler an den Programmen von JA Austria an über 180 Schulstandorten teil. Seit 1995 konnten so mehr als 73.500 Schülerinnen und Schüler mit über 6.600 Gründungen in Österreich wertvolle unternehmerische Erfahrungen sammeln.

Landessieger:innen - das waren die Finalist:innen 2026