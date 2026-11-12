100. Social Enterprise mit Verified Social Enterprise-Label ausgezeichnet

Wien (OTS) - Am 11. November wurden in den Räumlichkeiten der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) 20 weitere Unternehmen mit dem Verified Social Enterprise-Label (VSE-Label) ausgezeichnet. Überreicht wurden die Labels von Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus im BMWET Elisabeth Zehetner, dem Geschäftsführer der aws Bernhard Sagmeister, der stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden von SENA Lena Gansterer sowie der Vizepräsidentin der WKÖ Bettina Dorfer-Pauschenwein.

Seit seiner Einführung im Jahr 2022 hat sich das VSE-Label als Instrument zur Sichtbarmachung und Anerkennung von Social Entrepreneurship in Österreich etabliert. Insgesamt wurden bisher 105 Labels verliehen. Die aktuelle Verleihung unterstreicht insbesondere die zunehmende regionale Verbreitung: Die neu ausgezeichneten Unternehmen kommen aus acht österreichischen Bundesländern.

„Social Entrepreneurs zeigen, dass wirtschaftliches Handeln und gesellschaftliche Verantwortung erfolgreich miteinander verbunden werden können. Sie entwickeln innovative Lösungen für aktuelle Herausforderungen und schaffen damit einen Mehrwert für Gesellschaft und Wirtschaft. Mit dem Verified Social Enterprise-Label (VSE-Label) geben wir diesen Unternehmen die Anerkennung und Sichtbarkeit, die sie verdienen. Besonders erfreulich ist, dass wir mit dem Label mittlerweile Social Enterprises in nahezu allen Bundesländern erreichen und damit das Potenzial sozialen Unternehmertums in ganz Österreich sichtbar machen“, so Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus Elisabeth Zehetner.

Das VSE-Label wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) in Zusammenarbeit mit der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws), dem Social Entrepreneurship Network Austria (SENA) und der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) entwickelt.

Es bietet Social Enterprises unabhängig von ihrer Rechtsform die Möglichkeit, ihre gesellschaftliche oder ökologische Ausrichtung nach transparenten Kriterien überprüfen und offiziell anerkennen zu lassen.

20 neue Verified Social Enterprises ausgezeichnet

Im feierlichen Rahmen in den Räumlichkeiten der aws wurden folgende 20 Social Enterprises ausgezeichnet:

Verbindung von gesellschaftlicher Wirkung und wirtschaftlicher Innovation

Von innovativen Bildungsangeboten über soziale Inklusion und Beschäftigung bis hin zu nachhaltiger Energieversorgung und Kreislaufwirtschaft: Österreichs Social Enterprises entwickeln unternehmerische Lösungen für gesellschaftliche und ökologische Herausforderungen.

Neben der offiziellen Anerkennung der gesellschaftlichen und ökologischen Ausrichtung trägt das VSE-Label auch zur besseren Identifizierbarkeit von Social Enterprises bei. Es unterstützt Unternehmen dabei, ihre besondere Positionierung gegenüber Kund*innen, Kooperationspartner*innen und Investor*innen sichtbar zu machen.

Zunehmend an Bedeutung gewinnt auch die Vernetzung der ausgezeichneten Unternehmen untereinander. Die diesjährige Labelverleihung bot daher nicht nur einen feierlichen Rahmen für die Auszeichnung neuer Unternehmen, sondern zugleich Gelegenheit zum Austausch innerhalb der VSE-Community sowie mit Vertreter*innen aus Politik, Wirtschaft und Interessenvertretungen.

„Das Verified Social Enterprise-Label (VSE-Label) macht sichtbar, wie viel Innovationskraft in Unternehmen steckt, die gesellschaftliche Wirkung zum Ausgangspunkt ihres Geschäftsmodells machen. Zudem leistet es einen wichtigen Beitrag, Social Enterprises stärker in der österreichischen Wirtschaftslandschaft zu verankern und ihre Vernetzung zu fördern. Als Förderbank des Bundes begleiten wir innovative Unternehmen in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Mit unseren Förderungsprogrammen wie aws Preseed und aws Seedfinancing – Innovative Solutions unterstützen wir visionäre Unternehmen mit maßgeschneiderten Zuschüssen und leisten so einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der gesellschaftlichen sowie wirtschaftlichen Resilienz Österreichs“, so aws-Geschäftsführer Bernhard Sagmeister.

"Wir freuen uns, dass wir heute das 100. VSE-Label verliehen haben und somit einen ersten Meilenstein erreicht haben. Die VSE-Labelträger kommen aus allen Bundesländern Österreichs und zeigen vielfältige Wirkungsbereiche. Ob Pflege, Inklusion oder nachhaltige Produkte - alle sind Beispiele von Wirtschaft mit Mehrwert. Wir können stolz auf diese unternehmerischen Lösungen für unsere Gesellschaft sein", so Lena Gansterer, stellvertretende Vorstandsvorsitzende von SENA.

„Social Enterprises zeigen, wie sich wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung verbinden lassen. Sie entwickeln innovative Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen und leisten damit einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung. Als Wirtschaftskammer sind wir ein starker Partner dieser Unternehmen und unterstützen sie mit Beratung, Service und Vernetzung. Das Label ‚Verified Social Enterprise‘ schafft zusätzliche Sichtbarkeit und stärkt die Vernetzung innerhalb einer wachsenden Community. Denn jedes erfolgreiche Unternehmen, das gesellschaftlich etwas bewegt, ist ein Gewinn für ganz Österreich“, so Bettina Dorfer-Pauschenwein, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich.

„Impact First“ als wichtigstes Kriterium

Im Mittelpunkt des VSE-Labels steht der sogenannte „Impact First“-Gedanke: Die positive gesellschaftliche oder ökologische Wirkung bildet den vorrangigen Zweck der unternehmerischen Tätigkeit.

Um das Label zu erhalten, müssen Unternehmen eine Reihe von Kriterien erfüllen. Dazu zählen insbesondere eine wirtschaftliche Tätigkeit, der Nachweis ihrer gesellschaftlichen oder ökologischen Wirkung durch einen öffentlich zugänglichen Wirkungsbericht sowie die verbindliche Ausrichtung am Impact-First-Prinzip.

Das Label kann unabhängig von der Rechtsform an Unternehmen, Genossenschaften und Vereine vergeben werden. Nach erfolgreicher Prüfung und positiver Entscheidung sind die ausgezeichneten Social Enterprises berechtigt, das VSE-Label für drei Jahre zu führen. Anschließend ist eine Rezertifizierung möglich.

Alle Fakten im Überblick

Verified Social Enterprise-Label (VSE-Label) macht Social Enterprises sichtbar

Impact-First-Prinzip stellt gesellschaftliche/ökologische Wirkung in den Fokus

20 neue Social Enterprises ausgezeichnet

Neue Label Tragenden kommen aus 8 Bundesländern

Insgesamt 105 Labels seit 2022 vergeben

APA-Fotogalerie

Über das Verified Social Enterprise-Label

Das Verified Social Enterprise-Label (VSE-Label) wird im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) in enger Zusammenarbeit mit dem Social Entrepreneurship Network Austria (SENA) sowie in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) abgewickelt.

Über Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws)

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) ist die Förderbank des Bundes. Durch die Vergabe von zinsgünstigen Krediten, Garantien, Zuschüssen sowie Eigenkapital unterstützt sie Unternehmen von der ersten Idee bis hin zum Markterfolg bei der Umsetzung ihrer innovativen Projekte.

Die aws berät und unterstützt auch in Bezug auf den Schutz und die Verwertung von geistigem Eigentum. Ergänzend werden spezifische Informations-, Beratungs-, Service- und Dienstleistungen für angehende, bestehende und expandierende Unternehmen angeboten.

Über Social Entrepreneurship Network Austria (SENA)

Das Social Entrepreneurship Network Austria (SENA) ist die Interessenvertretung und Dachorganisation der österreichischen Social Entrepreneurs. Die Vereinigung unterstützt und vernetzt Social Entrepreneurs und setzt sich für Sichtbarkeit und Anerkennung sowie bessere Rahmenbedingungen ein.