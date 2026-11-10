WKÖ-Danninger: Aussetzung der Ökostromabgaben ist wichtiger Entlastungsschritt 

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) sieht in der Ankündigung der Bundesregierung, den Erneuerbaren-Förderbeitrag und die Erneuerbaren-Förderpauschale im Jahr 2027 vollständig auszusetzen, einen wichtigen Entlastungsschritt für die heimischen Betriebe.

„Das ist eine gute Nachricht für unsere Betriebe und ein wichtiger weiterer Schritt zur Senkung der Stromkosten. Die Bundesregierung setzt damit ein positives Signal für den Wirtschaftsstandort Österreich“, betont WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger.

Von der geplanten Entlastung würden Unternehmen aller Größen profitieren – vom kleinen Gewerbebetrieb bis zur energieintensiven Industrie. Gerade angesichts des hohen internationalen Wettbewerbsdrucks sind niedrigere Energiekosten entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft.

„Die Richtung stimmt, jetzt müssen weitere Schritte folgen. Insbesondere darf die mit Jahresende auslaufende Senkung der Elektrizitätsabgabe nicht zu einer neuerlichen Belastung unserer Betriebe führen. Deshalb braucht es eine dauerhafte Entlastung bei den Energieabgaben und weitere strukturelle Maßnahmen zur Dämpfung der Netzkosten. Denn wettbewerbsfähige Strompreise sind eine zentrale Voraussetzung für Investitionen, Wachstum und die Sicherung von Arbeitsplätzen in Österreich“, so Danninger abschließend.