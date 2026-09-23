Danninger zur Spritpreisbremse: Margeneingriff gefährdet Versorgungssicherheit
Preis- und Margeneingriffe machen Österreich für Importe unattraktiver – WKÖ fordert Entlastung über Mineralölsteuer und CO₂-Bepreisung
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Erfahrungen aus Ländern wie zuletzt Frankreich belegen: Eingriffe in den Markt wie Margenbegrenzungen oder Deckelung der Treibstoffpreise garantieren keine günstigeren Nettopreise, führen aber zu Marktverzerrungen oder massiven Problemen mit der Versorgungssicherheit.
Die Ursache der hohen Treibstoffpreise wird dadurch nicht bekämpft, im Gegenteil: Gerade in Österreich treffen solche Maßnahmen besonders stark kleine und unabhängige Tankstellen, die für Wettbewerb sorgen. Zudem hemmen Markteingriffe Investitionen und verursachen Rechtsunsicherheit sowie hohen Bürokratieaufwand. Der einzig richtige Weg führt deshalb über eine temporäre Senkung der Mineralölsteuer, wie das Deutschland gerade plant, und über das Aussetzen oder Absenken der CO₂-Bepreisung.
PWK469/DFS)