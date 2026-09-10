Kinofest 2026: Ein starkes Zeichen für Kino und heimischen Film

Wien. Die österreichischen Filmverleiher:innen unterstützen das KINOFEST 2026 aktiv: Ziel ist es, am 12. September ein möglichst breites Publikum vor die große Leinwand zu holen und die Vielfalt des aktuellen Filmangebots sichtbar zu machen – von Blockbustern über Familienfilme bis hin zu Arthouse und österreichischem Kino.



„Das KINOFEST ist ein Tag, an dem wir gemeinsam zeigen können, warum Kino so besonders ist“, betont Michael Stejskal, Vorsitzender der Berufsgruppe Filmverleih/-vertrieb im Fachverband der Film- und Musikwirtschaft.

„Kino berührt, verbindet und begeistert – und genau dieses Gefühl wollen wir am 12. September mit möglichst vielen Menschen teilen. Wer Kino liebt oder wieder einmal ins Kino gehen möchte, sollte sich diesen Tag nicht entgehen lassen.“



Sabine Hofmann, stv. Vorsitzende der Berufsgruppe ergänzt: „Österreichs Verleiher:innen machen Lust auf Kino und werden am Kinofest mit starken Filmen ein breites Publikum vor die große Leinwand holen. Jetzt ist der perfekte Moment, die Begeisterung weiterzutragen und möglichst viele Menschen für das heimische Kino zu gewinnen. Das KINOFEST zeigt, welche Kraft das Kino hat: Menschen kommen zusammen, erleben Geschichten auf der großen Leinwand und feiern Film in seiner ganzen Vielfalt.“



Starke Kinos brauchen einen starken Filmstandort



Für Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Obmann des Fachverbandes der Film- und Musikwirtschaft, zeigt das KINOFEST zugleich, wie eng Kino und Filmproduktion zusammengehören: „Das Kino ist die Heimat österreichischer und internationaler Filme. Diesen einzigartigen Ort des gemeinsamen Erlebens wollen wir zusammen feiern. Damit heimische Filme auch in Zukunft auf der großen Leinwand zu sehen sind, müssen wir den Filmstandort nachhaltig absichern. Wir brauchen stabile Rahmenbedingungen und Berechenbarkeit sowohl für die Verleih- als auch die Filmförderung. Dazu zählen insbesondere die Einführung einer Investment Obligation für Film in Österreich sowie ein geeigneter EU-Rahmen für den Bereich Filmverleih und -vertrieb.“



Sichtbarkeit für Kino in ganz Österreich

Begleitet wird das KINOFEST erneut von einer österreichweiten Kampagne – von Social Media bis zu klassischen Kanälen wie Radio. Ziel ist es, die Aufmerksamkeit auf das Kino als Erlebnisort zu lenken und möglichst viele Menschen in die Säle zu bringen.

„Am 12. September wird das Kino in seiner ganzen Vielfalt erstrahlen. Ein Fest, das wir Verleiher:innen gemeinsam mit den Kinos und dem Publikum mit großer Freude feiern“, so Stejskal und Hofmann.



Fakten zum KINOFEST 2026

Datum: Samstag, 12. September 2026

Preis: Einheitlich 5,90 Euro pro Ticket (ausgenommen Sonderformate)

Teilnahme: Kinos in ganz Österreich