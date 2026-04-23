Frühbucher:innen sind bei Anstieg der Kerosinpreise klar im Vorteil

Die aktuellen Diskussionen über die Folgen der Blockaden der Straße von Hormus führen zu Verunsicherungen. Viele zögern daher noch, ihre Reise für den Sommer zu fixieren. Branchenexperten raten jedoch, den Sommerurlaub frühzeitig zu buchen. Damit sei man in Zeiten wie diesen klar im Vorteil.

„Eine zu späte Reiseentscheidung könnte zur Folge haben, dass die Wunschreise nicht mehr verfügbar ist oder nur zu deutlich höheren Preisen gebucht werden kann. Deshalb raten wir, den Sommerurlaub möglichst zeitnah durch eine Buchung abzusichern“, so der Obmann der Berufsgruppe Luftfahrt in der WKÖ, Flughafenvorstand Günther Ofner. Aus heutiger Sicht sei davon auszugehen, dass eine ausreichende Versorgung mit Kerosin gegeben ist.

„Sollte allerdings der Preis weiter hoch bleiben, wird sich das auf die Ticketpreise durchschlagen. Auch das spricht für eine frühe Buchungsentscheidung“, sagt Ofner, und er ergänzt: „Die Sorge über mögliche Eskalationen der Situation im Nahen Osten ist verständlich, doch sie sollte nicht den wohlverdienten Urlaub überschatten. Es gibt eine Fülle an attraktiven Reisezielen, die von den Ereignissen nicht betroffen sind.“

Susanne Kraus-Winkler, Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft betont: „Aktuell werden zahlreiche touristische Traumziele sogar günstiger angeboten als noch vor einem Jahr. Wer frühzeitig bucht, kann sich besonders attraktive Angebote sichern. Die aktuelle Zurückhaltung bei Buchungen ist zwar nachvollziehbar, bringt für Kundinnen und Kunden jedoch auch Nachteile mit sich – insbesondere da viele Airlines in Europa ihr Angebot gerade ausbauen. Umso mehr lohnt es sich, rasch zu entscheiden, bevor Angebote vergriffen oder deutlich teurer werden.“

Angesichts der aktuellen Lage sind die gestern von EU-Verkehrsminister Apostolos Tzitzikostas angekündigten Leitlinien für die Kerosinversorgung in Europa zu begrüßen.