Golden Ticket der ARGE Film und Kino für „MICHAEL“

Wien. Der King of Pop ist derzeit auch der King an den österreichischen Kinokassen: Der Kinofilm „MICHAEL“ wurde nun mit dem GOLDEN TICKET, das für mehr als 300.000 Besucher:innen in österreichischen Kinos verliehen wird, ausgezeichnet und erreicht damit als dritter Film des Jahres 2026 diesen Blockbuster-Status.

Nach der 7. Woche ist MICHAEL zurück auf Platz 2 der Kinocharts und steht insgesamt bereits bei knapp 320.000 verkauften Tickets. Für Universal Pictures Austria ist es bereits das 2. Golden Ticket in diesem Jahr nach DER SUPER MARIO GALAXY FILM.

Nicole Leithner, Commercial Director von Universal Pictures International Austria, zeigt sich über den Erfolg erfreut: „MICHAEL ist gemacht für die große Leinwand, die Musik, die Dance-Moves und die außergewöhnliche Performance von Jaafar Jackson und dem ganzen Cast sind ein Erlebnis, das es so nur im Kino gibt. Ein großes Danke gilt unserem Team und auch den Kinopartnern, mit ihnen gemeinsam und ihrem Engagement konnte MICHAEL auf der großen Leinwand so ein toller Erfolg werden.“

„Es ist einfach großartig, dass die Musik von Michael Jackson nach wie vor Generationen verbindet und ein sehr breites Publikum begeistert. Selbst junge Menschen und Teenager, die nicht mit dem Phänomen Michael aufgewachsen sind, lockt der Film ins Kino“, ergänzt Barbara Steiner, Marketing Director von Universal Pictures Austria.

Auch international ist „MICHAEL“ ein Hit und liegt aktuell mit über 880 Million Dollar weltweitem Box Office Einspielergebnis auf dem zweiten Platz der bislang erfolgreichsten Kinofilme des Jahres (nach „DER SUPER MARIO GALAXY FILM“).

„MICHAEL“ läuft aktuell in rund 80 österreichischen Kinos und ist über den Sommer auch in zahlreichen Open Air Kinos zu sehen.

„Wir freuen uns sehr über das große Interesse des Publikums an diesem außergewöhnlichen Film. MICHAEL bringt die Lebensgeschichte von Michael Jackson mit emotionaler Wucht und eindrucksvollen Bildern auf die Leinwand und begeistert damit ein breites Publikum“, betont Christian Dörfler.

„Wir gratulieren im Namen der ARGE Film und Kino der Universal Pictures Austria zum erfolgreichen Kinostart. Das starke Echo zeigt einmal mehr, welche Bedeutung das Kino für das gemeinsame Erleben großer Künstlerpersönlichkeiten hat“, ergänzt Michael Stejskal, beide Vertreter der ARGE Film und Kino in der Wirtschaftskammer Österreich.

Über den Film

Er ist einer der einflussreichsten Künstler aller Zeiten – der King of Pop. „MICHAEL“ ist das Portrait eines Ausnahmekünstlers, dessen Musik die Welt bewegt und jede Generation bis heute inspiriert hat. Der Film erzählt die Geschichte von Michael Jacksons Leben – weit über die Musik hinaus.

Er zeichnet seinen Weg nach von der Entdeckung seines außergewöhnlichen Talents als Leadsänger der Jackson Five bis hin zu dem visionären Künstler, dessen kreativer Ehrgeiz ihn unermüdlich antrieb, der größte Entertainer der Welt zu werden.

Von einigen seiner legendären Auftritte aus seiner frühen Solokarriere bis zu seinem Leben abseits der Bühne. Jaafar Jackson gibt mit „MICHAEL“ sein Spielfilmdebüt.

Neben ihm sind Nia Long (Empire, Boyz n the Hood – Jungs im Viertel) und Laura Harrier (BlacKkKlansman, Spider-Man: Homecoming) zu sehen, außerdem Miles Teller (Top Gun: Maverick, Whiplash) und der zweifach für den Oscar® nominierte Colman Domingo (Sing Sing, Rustin).

Regie führte Antoine Fuqua, der preisgekrönte Filmemacher u. a. von Training Day und der Equalizer-Reihe. Das Drehbuch schrieb der dreifach Oscar®-nominierte John Logan (Gladiator, Aviator). Produziert wurde „MICHAEL“ von Oscar®-Gewinner Graham King (Departed – Unter Feinden, Bohemian Rhapsody), John Branca (Ausführender Produzent von Michael Jackson’s This Is It, Thriller 40) und John McClain (Ausführender Produzent von Michael Jackson’s This Is It, Michael Jackson Live at Wembley July 16, 1988).