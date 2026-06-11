Tourismusbranche ist eine tragende Säule des Wirtschaftsstandorts Österreich

Der aktuelle Tourismusbericht 2025 des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus unterstreicht wieder eindrucksvoll die Bedeutung des Tourismus für Österreichs Wirtschaft. Mit einer direkten und indirekten Wertschöpfung von 68,2 Milliarden Euro und einem Beitrag von 13,6 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) zählt der Tourismus mit 6,5 Prozent und die Freizeitwirtschaft mit 6,8 Prozent zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen des Landes.

Die aktuellen Zahlen zeigen klar: Tourismus und Freizeitwirtschaft sind weit mehr als nur Nächtigungszahlen. Unsere Betriebe sichern Arbeitsplätze, regionale Wertschöpfung und leisten einen wesentlichen Beitrag zum Wohlstand in Österreich.

Besonders hervorzuheben ist die Rolle der Branche als wichtiger Jobmotor. Der Tourismus sichert 7,1 Prozent aller Arbeitsplätze in Österreich. Gemeinsam mit der Freizeitwirtschaft, die weitere 6,9 Prozent beiträgt, steht unsere Branche für 14 Prozent der Beschäftigung im Land.



„Diese Entwicklung ist kein Selbstläufer. Sie ist das Ergebnis der tagtäglichen Leistungen der Branche in allen Regionen Österreichs.

Der Tourismus sorgt mit Qualität, Gastfreundschaft, Innovation und Engagement dafür, dass Österreich international zu den erfolgreichsten Tourismusdestinationen zählt“, so Kraus-Winkler.

„So erfreulich die aktuellen Tourismuszahlen scheinen, dürfen sie nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie nicht automatisch höhere Erträge für die Betriebe bedeuten. Viele Unternehmer:innen stehen weiterhin vor erheblichen Herausforderungen durch gestiegene Energie- und Personalkosten, überbordende Bürokratie, steigende Zinsen sowie die anhaltenden Auswirkungen der Inflation“, betont die Obfrau und führt weiter aus:

„Tourismus und Freizeitwirtschaft schaffen gemeinsam Lebensqualität, Beschäftigung und Perspektiven in Stadt und Land. Sie tragen maßgeblich dazu bei, dass Wertschöpfung in den Regionen bleibt und Österreich als Wirtschafts- und Lebensstandort erfolgreich bleibt. Um weiterhin erfolgreich zu wirtschaften, brauchen unsere Betriebe verlässliche Rahmenbedingungen sowie Maßnahmen zur Fachkräftesicherung.“

(PWK285/EL)