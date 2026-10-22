Ansprechpartner Marketing und Kommunikation
Hier finden Sie Kontakte zu den Medien-Experten der WKO Steiermark.
Lesedauer: 1 Minute
Aktualisiert am 22.10.2026
Mag. Mario Lugger
Stabstellenleitung
Kommunikation & Medien
Chefredakteur "Steirische Wirtschaft"
Körblergasse 111–113 | 8010 Graz
T +43 316 601-652 | M +43 664 81 79 282
E mario.lugger@wkstmk.at
Mag. Klaus Hasl
Stabstellenleitung
Marketing
Körblergasse 111–113 | 8010 Graz
T +43 316 601-615 | M +43 664 344 29 29
F +43 316 601-308
E klaus.hasl@wkstmk.at