Wirtschaftsstandort ­Steiermark 1850 - 2025+

2025 steht für die WKO Steiermark im Zeichen des 175-Jahr-Jubiläums. 175 Jahre, in denen man stets an der Seite der Unternehmerinnen und Unternehmer gestanden ist und in denen man den Wirtschaftsstandort aktiv weiterentwickelt hat. Aus dieser Erfahrung heraus hat die WKO Steiermark nun gemeinsam mit renommierten Forschungseinrichtungen die wirtschaftliche Entwicklung der Steiermark von 1850 bis 2025 unter die Lupe genommen:





Wirtschaftsstandort Steiermark 2025+





Band 1 | Die Ausgangslage bzw. "Wo wir herkommen"





Im Band 1 werden zunächst zehn Epochen und ihr Einfluss auf die wirtschaftliche Gegenwart und Zukunft der Steiermark inklusive einer „timeline“ für siebzehn Dekaden von 1850 bis 2020 sowie dem Zeitraum von 2020 bis 2025 dargestellt. Ein Kapitel widmet sich auch dem demografischen Wandel und der Beschäftigungsentwicklung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Standortfaktoren Infrastruktur und Erreichbarkeit, Energie- und Umwelt sowie öffentliche Finanzen werden sodann einer näheren Betrachtung bis hin zur Gegenwart und künftigen Entwicklungspotentialen unterzogen.





Band 2 | Wo wir stehen





Band 2, der unter Federführung von Joanneum Research (Policies) ausgearbeitet wurde, verkörpert eine umfassende volkswirtschaftliche und statistische Analyse der Teilbereiche Demografie, Bildung, Internationalisierung, F+E, Strukturwandel und Tourismus.





Band 3 | Wo wir hinwollen





Band 3 enthält das Forderungsprogramm an die steirische Landesregierung, um die Handlungsfähigkeit des Standortes Steiermark auch in Zukunft zu gewährleisten.



Damit fordern wir die Politik auf, entschiedene Maßnahmen für die steirische Wirtschaft zu ergreifen.

In den sieben Themenbereichen

Standort- und Wettbewerbspolitik,

Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik,

Steuer- und Finanzpolitik,

Energie-, Umwelt-, und Nachhaltigkeitspolitik,

Forschungs-, Technologie- und Innovationspolitik,

Internationalisierungspolitik sowie

Regional- und Infrastrukturpolitik

werden bedeutende Handlungsfelder für die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Steiermark skizziert.









