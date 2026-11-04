Ein Kontinent mit viel Potential

Afrika rückt für Österreichs Wirtschaft näher: Beim neunten Africa Day der WKÖ trafen sich rund 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Österreich und 30 afrikanischen Staaten. Mit dabei auch Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, sie sprach in ihrer Keynote von einem „Chancenkontinent“ und Partnerschaften, von denen beide Seiten profitieren. Davon zeigte sich auch WKÖ-Vizepräsidentin Carmen Goby überzeugt, sie sieht nicht zuletzt für KMU in Afrika Chancen, etwa in Umwelt-, Wasser- und Agrartechnik sowie im Gesundheitssektor. Natürlich sei der Einstieg oft schwierig, aber die Außenwirtschaft Austria helfe mit Kontakten vor Ort. Und das lohnt sich: 2025 stiegen die Warenausfuhren nach Afrika um 7,4 Prozent auf 2,32 Milliarden Euro, in den ersten sieben Monaten 2026 legten sie um weitere 5,2 Prozent zu. Dennoch entfallen nur 1,2 Prozent des rot-weiß-roten Außenhandels auf Afrika. Laut International Trade Centre wären zusätzlich rund zwei Milliarden Euro möglich, vor allem in Südafrika, Ägypten, Marokko und Algerien. Gefragt ist vor allem Know-how bei Maschinenbau, Infrastruktur und Energie.

Hinweis Steirischer EXPORTTAG 2026: (Süd-)Osteuropa in Bewegung – Wachstum, Umbruch und EU-Beitritt.

Donnerstag, 12. November 2026 | 09:30 - 15:30 Uhr

WKO Steiermark | Europasaal, Erdgeschoss

Körblergasse 111-113, 8010 Graz

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