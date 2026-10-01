Follow me Award 2026: Start für die Wahl zum Nachfolger des Jahres

2025 war ein Rekordjahr – zumindest wenn es um die Betriebsnachfolgen in der Steiermark ging. 1.023 Unternehmen wechselten im Vorjahr in der Grünen Mark ihren Eigentümer – so viele wie noch nie zuvor. Ein Glücksfall, weiß Gabi Lechner, Vizepräsidentin der WKO Steiermark: „Betriebsnachfolgerinnen und Betriebsnachfolger sorgen mit innovativen Produkten und Prozessen oder frischen Marketing-Kanälen dafür, dass zahlreiche Arbeitsplätze eine Zukunft haben. Das sind unternehmerische Erfolgsgeschichten.“

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Grund genug, das Thema Nachfolge in den Fokus zu rücken. So sind auch heuer wieder zwölf steirische Nachfolgebetriebe aus jeder Region für den „Follow me Award“ nominiert. Sie stehen ab dem 1. Oktober in den Kategorien „familieninterne Nachfolge“ und „familienexterne Nachfolge“ zur Wahl. In jeder Kategorie wird der Betrieb mit der höchsten Reichweite gesucht – also jener Betrieb, der die meisten Menschen dazu motivieren kann, für ihn abzustimmen. Gevotet werden kann täglich bis 31. Oktober ausschließlich online unter: followme.nachfolgen.at/voting/