Heimische Kreativwirtschaft zeigt in Graz, was sie kann

Innovative Designs, starke Marken, maßgeschneiderte Kommunikation. Ganz klar, ohne die heimischen Kreativunternehmen würde die steirische Wirtschaftslandschaft heute vollkommen anders aussehen. Was dahinter steckt, soll der breiten Öffentlichkeit am 13. Oktober beim neuen Format „Creative Insights“ nähergebracht werden. Verschiedene Kreativunternehmen in der Landeshauptstadt Graz öffnen dabei ihre Türen und geben exklusive Einblicke in ihre Arbeitsweise sowie in aktuelle und vergangene Vorzeigeprojekte.

Umgesetzt wird das Event von der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft SFG in Kooperation mit der Stadt Graz und der Wirtschaftskammer Steiermark. Den Rahmen bildet die Innovations- und Netzwerkplattform „Graz Connects“. Hintergrund: Lange Jahre war es die Kernaufgabe der „Creative Industries Styria GmbH“, Kreativunternehmen in den Fokus zu rücken. Mit Ende des Jahren 2025 stellte man die Tätigkeit nach 18 Jahren ein, seit Jänner wird diese Aufgabe von den genannten Partnern übernommen.

Im Mittelpunkt: Konkrete Arbeiten und Projekte zu unterschiedlichen „Focus Areas“ aus der Praxis. Das Ziel: Den Blick auf kreative Leistungen zu schärfen und aufzuzeigen, was mit Kreativunternehmen als Innovationspartner alles möglich ist – und welche bisher vielleicht ungenutzten Potenziale von Betrieben noch verwirklicht werden könnten. Die Focus Areas umfassen: „Food & Gastronomie“, „Mobilität & öffentlicher Raum“, „AI & Kreativität“, „Nachhaltigkeit & Transformation“, „Bauen & Leben“, „Industrie & High-Tech“. Die Kernfragen beinhalten immer, wie einzelne Bereiche durch Kreativität nachhaltig Mehrwert generieren können.

Aktuell werden noch Unternehmen gesucht, die sich im Zuge der „Creative Insights“ präsentieren wollen. Die Bewerbung ist noch möglich, bis 12. September können Projekte eingereicht werden. Alle Infos zur Bewerbung sowie Details zu den einzelnen Schwerpunkten finden sich hier: Creative Insights.