Was zeichnet das eigene Unternehmen im Vergleich zu den Mitbewerbern aus? Eine Frage, die banaler klingt, als sie es eigentlich ist. Vor allem in Zeiten wie diesen, in denen Aufmerksamkeitsspannen immer kürzer werden und Betriebe ihre Dienste schnell erklären müssen.

„Die Bereitschaft, dafür Texte zu lesen, wird immer geringer, und das bildet für Unternehmen ein Problem“, erklärt KI-Experte und WIFI-Trainer Harald Koch. Denn auch die besten Dienstleistungen eines Unternehmens helfen wenig, wenn potenzielle Kunden von ihnen nichts wissen.

Hier kann eine gezielte duale Anwendung von ChatGPT und Napkin AI helfen, um die Stärken und Angebote des Betriebs darzustellen. „Durch einen gut formulierten Prompt kann ich mir die wichtigsten Unternehmens-Highlights ermitteln lassen und diese dann in Napkin AI übertragen lassen“, so Koch.

Das Ergebnis führt zu einer vielseitig einsetzbaren Visualisierung, die die relevantesten Stärken darstellt. Mit einem Mausklick erstellt Napkin AI dann gleich mehrere Varianten, die in diversen Formaten, wie PDFs oder Powerpoint, abgespeichert werden können.

Hinweis Die KI-Tool-Tipps gibt es auch auf unserem YouTube-Kanal „

Die KI-Tool-Tipps gibt es auch auf unserem YouTube-Kanal „ Steirische Wirtschaft “.

„Die Grafiken eigenen sich gut für Websites, Social-Media-Beiträge, Werbematerialien, Angebotsunterlagen und vieles mehr“, erklärt der KI-Experte. Und dabei ist die Plattform in dieser Konfiguration kostenlos und lässt sich mit internen Credits verwenden. „Mit der Gratis-Variante von Napkin AI stehen Unternehmen bis zu 500 Credits wöchentlich und ein unbegrenztes Bearbeiten und Exportieren von Grafiken zur Verfügung“, so Koch. Somit können sich Betriebe bestmöglich online präsentieren und auch neue Kunden lukrieren.

