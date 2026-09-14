Neuer Termin, frische Impulse

Von 18. bis 20. September wird Spielberg wieder zum Treffpunkt der Motorradwelt. Der MotoGP-Grand-Prix am Red Bull Ring ist dabei längst mehr als ein Sportereignis. Wenn Fans anreisen, Campingplätze gefüllt werden und Zimmer in der Region knapp sind, spürt das auch die Wirtschaft im Murtal. Nach Jahren im August findet der Motorrad-Grand-Prix heuer erstmals im Spätsommer statt. Neben der MotoGP stehen auch Moto2, Moto3, der Red Bull Rookies Cup und MotoE auf dem Programm. Damit wird der Ring für ein Wochenende erneut zur internationalen Bühne – und die Region zum Gastgeber für tausende Besucher.

Der wirtschaftliche Effekt reicht weit über die Strecke hinaus. Hotels, Gastronomie, Handel, Tankstellen, Dienstleister und regionale Zulieferer profitieren von der Frequenz. Gerade Großveranstaltungen am Red Bull Ring haben für die Region einen doppelten Wert: Sie bringen unmittelbare Umsätze und stärken das Bild des Murtals als Motorsport- und Erlebnisstandort. Zugleich steht die MotoGP in Spielberg vor einer Bewährungsprobe. 2025 wurden laut Veranstalter 117.560 Besucher gezählt, deutlich weniger als in den Jahren davor. 2024 waren es rund 150.000, 2023 noch 173.000 Fans. Der neue September-Termin könnte daher auch wirtschaftlich interessant werden: als Impuls nach der Haupturlaubszeit und als Beitrag zur Saisonverlängerung.

Langfristig bleibt Spielberg jedenfalls Fixpunkt im Kalender. Die MotoGP ist bis 2030 am Red Bull Ring gesichert, für die heimische Wirtschaft bedeutet das enorme Planungssicherheit.