Steirischer KI-Kongress in Graz

Er soll der wichtigste Businesstag für KMU im ganzen Jahr werden – und geht nach seiner ausverkauften Premiere 2025 heuer in die zweite Runde: Am 18. September findet der 2. Steirische KI-Kongress im Messecongress Graz statt. Im Mittelpunkt steht dabei ein tieferes Verständnis von Künstlicher Intelligenz – und wie Unternehmen sie in der Praxis für sich nutzen können. Sechs renommierte Top-Speaker – darunter Tech-Investor Frank Thelen („Höhle der Löwen“) und „Mr. Tech“ Florian Hübner (KI-Influencer mit über 700.000 Followern) – werden vor Ort für tiefe Einblicke und neue Impulse sorgen.

„Wir haben 2025 gemerkt, dass Unternehmen in der Steiermark KI nicht mehr als Zukunftsthema behandeln, sondern Antworten für den Montag wollen“, sagt Organisator Harald Koch, der auch den Lehrgang „KI in der Wirtschaft“ am WIFI Steiermark leitet.

Insgesamt stehen heuer 300 Plätze zur Verfügung. Noch gibt es Tickets – und für WKO-Steiermark-Mitglieder einen exklusiven Rabatt: Bis 11. September gibt es mit dem Rabattcode „wkstmk“ einen Nachlass von 20 Prozent im Online-Ticketshop.

PROGRAMMHIGHLIGHTS

Sebastian Schlund: Potenziale von KI und Robotik in der Industrie.

Lothar Lackner: Fahrplan für Integration von KI-Agenten.

Eva Eggeling: KI als Entscheidungsträger nutzen.

Florian Hübner: Wie Betriebe KI morgen schon einsetzen können.

Harald Koch: KI als Rückenwind für Entscheidungsträger.

Frank Thelen: Wie sich Welt und Markt in den nächsten fünf Jahren entwickeln werden.

Hinweis Jetzt Rabatt sichern: –20 Prozent mit dem Code „wkstmk“. : –20 Prozent mit dem



