Das sind die „Unternehmerinnen des Jahres“

Mit der Kür der „Unternehmerinnen des Jahres“ bekamen sechs steirische Geschäftsfrauen am 16. September 2026 eine große Bühne. WKO-Vizepräsidentin und FiW-Landesvorsitzende Gabriele Lechner überreichte den begehrten Award im Europasaal der WKO Steiermark in sechs Kategorien. In diesem Jahr besonders: auch ehemalige Gewinnerinnen aus den vergangenen 10 Jahren überreichten in zwei Kategorien die ersehnten Auszeichnungen.

Die Preisträgerinnen stehen stellvertretend für 32.577 steirische Betriebe, die mittlerweile von Frauen geführt werden. Dabei zeichnet sich eine erfreuliche Entwicklung ab: Denn allen wirtschaftlichen Herausforderungen zum Trotz steigt die Zahl der Unternehmerinnen im Steirerland. Mittlerweile ist fast jede zweite Firmengründung weiblich, exakt 48,3 Prozent der zuletzt gegründeten Einzelunternehmen (ohne Personenbetreuer) wurden von Frauen ins Leben gerufen. Im Schnitt sind die weiß-grünen Unternehmerinnen 40 Jahre alt. Und genau diese Frauen sorgen auch für viele tausende Arbeitsplätze im Land: Im Schnitt beschäftigt jedes von einer Frau geführte Unternehmen drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Die Steckbriefe der Siegerinnen:



Kategorie „Beste Neugründerin“: Jennifer Kellner

Brainonomy GmbH

www.silentsurf.app

Jennifer Kellner ist Gründerin der Brainonomy GmbH und hat mit SilentSurf eine eigenständige Browserlösung für digitale Kindersicherheit entwickelt. Die ausgebildete Biomedizinische Analytikerin und zertifizierte Projektmanagerin verbindet technisches Verständnis, strukturiertes Arbeiten und unternehmerisches Denken. Mit SilentSurf verfolgt sie das Ziel, Kindern einen geschützten digitalen Raum zu ermöglichen und Eltern eine sichere Alternative zu datengetriebenen und überwachungsbasierten Lösungen zu bieten. Langfristig möchte sie SilentSurf als europäische Referenzlösung für digitale Kindersicherheit etablieren.

© Klaus Morgenstern

Kategorie „Beste Unaufhaltbare“: Tina Robitsch

Tina Robitsch

www.tina-robitsch.com

Tina Robitsch ist Unternehmerin, Autorin und Expertin für strategisches Publishing und praxisnahe KI-Anwendungen. Trotz massiver körperlicher Einschränkungen und großer persönlicher Herausforderungen hat sie sich ein selbstbestimmtes Leben aufgebaut und 2024 ihr eigenes Unternehmen gegründet. Mit hoher Disziplin, strategischem Denken und technischem Know-how entwickelt sie marktfähige Buchprojekte, digitale Wissensangebote und KI-gestützte Lösungen. Bereits 15 Bücher hat sie veröffentlicht, drei davon erreichten den Amazon-Bestseller-Status. Ihre Geschichte steht besonders für außergewöhnliche Ausdauer, unternehmerischen Mut und den unbedingten Willen, sich von schwierigen Rahmenbedingungen nicht aufhalten zu lassen.

© Klaus Morgenstern

Kategorie „Beste Innovatorin“: Cornelia Leitner

royos joining solutions GmbH

www.royos.at

Die royos joining solutions GmbH ist ein technologieorientiertes Deep-Tech-Unternehmen aus Lieboch, das innovative Lösungen für die industrielle Verbindung unterschiedlicher Werkstoffe entwickelt. Im Mittelpunkt steht eine neuartige Fügetechnologie, mit der polymerbasierte Bauteile automatisiert mit Metallen und weiteren Materialien verbunden werden können. Ziel ist es, skalierbare Multi-Material-Fertigungssysteme zu ermöglichen und industrielle Produkte leichter, effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Cornelia Leitner verbindet ihre langjährige Leidenschaft für Technik mit fundierter Ausbildung und Erfahrung im Maschinenbau und Industrial Engineering. Aus ihrer technischen Neugier und dem Wunsch, bestehende Technologien weiterzuentwickeln, entstand schließlich die Grundlage für royos. Mit dem Unternehmen verfolgt sie das Ziel, eine neue Schlüsseltechnologie für zukunftsfähige industrielle Produktionssysteme zu etablieren.

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Kategorie „Beste Nachhaltige“: Ing.in Sandra Höller

Agropower Düngemittel GmbH

www.styriafert.at www.steirernatur.at

Seit mehr als zwölf Jahren setzt der familiengeführte Betrieb auf eine nachhaltige Verbindung von Landwirtschaft und Wirtschaftlichkeit. Mit Agro Power wurde in Gabersdorf eine Produktionsstätte geschaffen, die seit 2013 hochwertige organische Düngemittel für die biologische Landwirtschaft herstellt. Dabei werden Nebenprodukte aus der Lebensmittel-, Futtermittel- und Genussmittelproduktion sinnvoll weiterverwertet und in einen nachhaltigen Recyclingkreislauf integriert. Seit 1. Jänner 2024 führt Sandra Höller das Unternehmen und entwickelt es kontinuierlich weiter. Im Fokus stehen höchste Qualitätsstandards, kurze Transportwege, erneuerbare Energien, Regionalität und der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen – mit dem Ziel, eine nachhaltige landwirtschaftliche Kreislaufwirtschaft aktiv zu stärken.

© Klaus Morgenstern

Kategorie „Gestalterin“: Verena Ulrich-Hollerer

Tischlerwerkstätte Ulrich OG

www.ulrich-wohnen.at

Seit über 30 Jahren verbindet die Unternehmerin fundierte handwerkliche Ausbildung mit Planung, Design und unternehmerischem Know-how. Nach einer verkürzten Tischlerlehre, mehreren Praxisjahren und der Meisterschule für Tischlerei und Raumgestaltung legte sie 1999 die Meisterprüfung ab. Es folgten Tätigkeiten in Planung, Verkauf und Studioleitung sowie ein mehrjähriger Auslandsaufenthalt in England, wo sie unter anderem bei Poggenpohl Küchen in London tätig war. Von 2004 bis 2016 führte sie ein eigenes Planungsbüro für Innenarchitektur in Bad Gleichenberg. 2016 übernahm sie gemeinsam mit ihrem Bruder Hans-Peter die Tischlerwerkstätte Ulrich.

Heute vereint das Unternehmen Tischlerei, Innenarchitektur, Designberatung und Planung unter einem Dach. Im Mittelpunkt stehen individuell gestaltete Lebensräume, die innovative Designideen mit hochwertigem Handwerk verbinden. Das Unternehmen ist insbesondere in der Steiermark, Niederösterreich, Wien und Kärnten etabliert und beliefert darüber hinaus Kund:innen in Deutschland, der Schweiz, Italien und Portugal. Durch Zuverlässigkeit, Innovationskraft und konsequenten Einsatz konnte sich der Betrieb auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten erfolgreich weiterentwickeln und wachsen.

© Klaus Morgenstern

Kategorie „Publikumspreis“: Birgit Lackner

Als Finanzcoaches unterstützen sie ihre Kund:innen dabei, ihre finanzielle Situation zu verstehen, realistische Ziele zu setzen und langfristig finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit aufzubauen. Dabei reicht das Angebot von der Optimierung laufender Kosten und dem Vermögensaufbau über die Immobilienfinanzierung und Pensionsvorsorge bis hin zur Absicherung von Familie und Arbeitskraft. Im Mittelpunkt stehen Transparenz, Vertrauen und Hilfe zur Selbsthilfe. Durch praxisnahes Finanzwissen, individuelle Lösungen sowie kontinuierliche Begleitung und Motivation werden Kund:innen dabei unterstützt, ihre finanziellen Gewohnheiten nachhaltig zu verbessern und ihre Zukunft selbstbewusst zu gestalten.

© Klaus Morgenstern

Gabriele Lechner, Vizepräsidentin WKO Steiermark und Landesvorsitzende „Frau in der Wirtschaft“ (FiW): „Unternehmerinnen leisten Tag für Tag Unglaubliches. Oft liegt es nach wie vor an den Frauen, wirtschaftliche und familiäre Herausforderungen unter einen Hut zu bekommen. So werden etwa personelle Lücken von den Unternehmerinnen meist selbst geschlossen, ohne dabei Kinderbetreuung oder Familienleben zu vernachlässigen. Das geht nur mit viel Frauenpower und überdurchschnittlichem Einsatz sowie Organisationstalent. Managerinnenqualifikationen, die unsere Unternehmerinnen unter Beweis stellen! Umso mehr freut es mich, dass wir stellvertretend für diese vielen Heldinnen des wirtschaftlichen Alltags heuer bereits zum elften Mal die Unternehmerinnen des Jahres in sechs Kategorien auszeichnen dürfen. Denn Frauen sind als tragende Säulen unserer Wirtschaft nicht mehr wegzudenken und die vielen großartigen Leistungen gehören vor den Vorhang geholt.“ Frau in der Wirtschaft überreichte bereits zum 11. Mal die Unternehmerin des Jahres und durfte seither 51 Unternehmerinnen aus der ganzen Steiermark auszeichnen.