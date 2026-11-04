Wie die Steirerinnen und Steirer wohnen

Insgesamt 411 aktuelle Bauprojekte mit 10.059 Wohneinheiten wurden von der Fachgruppe der steirischen Immobilien- und Vermögenstreuhänder, dem Verband der gemeinnützigen Bauvereinigungen und der Bauträgerdatenbank Exploreal analysiert, um herauszufiltern, wie eine neue steirische Durchschnittswohnung aussieht. Das Ergebnis: 24 Wohneinheiten pro Projekt, die Wohnnutzfläche liegt bei 69,8 Quadratmetern – ein leichtes Plus von 1,6 m2 im Vergleich zur letzten Auswertung. 32 Prozent entfallen dabei auf die Kategorien Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen, 42 Prozent verfügen über drei und 26 Prozent über vier Zimmer oder mehr. „Alles in allem werden die steirischen Wohnungen erneut größer“, fasst Fachgruppenobmann Andreas Kern zusammen. Einen Rückgang gab es bei der durchschnittlichen Anzahl an Pkw-Stellplätzen je Wohneinheit (von 1,48 auf heuer 1,00). 98 Prozent der Wohnungen verfügen über Freiflächen in einer durchschnittlichen Größe von 13,7 m2. Im Detail verfügen 60 Prozent über einen Balkon, 42 Prozent über eine Terrasse, 29 Prozent über eine Gartenfläche und zwölf Prozent über eine Loggia.

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Hinweis 69,8 Quadratmeter Wohnnutzfläche beträgt der Median aller Wohneinheiten im Angebot, dazu gehören im Schnitt 13,7 m2 Freiflächen.

69,8 Quadratmeter Wohnnutzfläche beträgt der Median aller Wohneinheiten im Angebot, dazu gehören im Schnitt 13,7 mFreiflächen.

Stabilisierung in Sicht

Rund 3.420 Wohneinheiten werden heuer steiermarkweit fertiggestellt – damit liegt der Wert mit einem Plus von 56 Prozent klar über dem Vorjahr. Aber: Im Vergleich zum langjährigen Schnitt seit 2019 entspricht das einem Minus von 30 Prozent. „Für 2027 gehen wir von einer Stabilisierung auf dem heurigen Niveau aus“, erklärt Alexander Bosak von Exploreal. „Mittelfristig werden wir uns aber hoffentlich wieder den 4.000 Wohnungen annähern“, unterstreicht Kern. Aufgrund der aktuell geringen Nachfrage würden zur Zeit viele Projekte in der Pipeline verweilen – nicht zuletzt, da sich die Frage der Finanzierung oft herausfordernd gestalte. All das trotz relativ konstanter Preise. So zahlt man für eine Bauträgerwohnung in der Steiermark aktuell rund 309.700 Euro. „Damit ist der Preis seit der letzten Auswertung nur um rund 1,4 Prozent gestiegen“, so Bosak. Umgelegt auf den Quadratmeterpreis sei das sogar ein Minus von 2,1 Prozent auf 4.759 Euro.

© Foto Fischer Alexander Bosak, An­dreas Kern und Christian Krainer (v.l.)

Auffallend ist das zunehmende Stadt-Land-Gefälle. Die meisten Bauaktivitäten finden in Graz (172 Projekte mit rund 5.500 Wohneinheiten, mehr als die Hälfte steiermarkweit) statt. „Der Ausgleich zwischen urbanen und ländlichen Lebensräumen bleibt eine große Herausforderung“, betont Kern.