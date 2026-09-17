Zwölf Steirer jagen in China ihren Medaillen-Traum

Es ist ein Event der Superlative, das von 22. bis 27. September in China über die Bühne geht: Rund 1.400 junge Fachkräfte aus 70 Nationen treten bei der Berufs-WM WorldSkills an. Darunter auch 48 Österreicher, von denen wiederum zwölf aus der Steiermark kommen. Für WKO-Steiermark- und SkillsAustria-Präsident Josef Herk ist das größte Aufgebot aller Bundesländer mehr als eine Zahl: „Unsere zwölf Teilnehmer stehen stellvertretend für tausende engagierte junge Fachkräfte, und sie sind Botschafter des Wirtschaftsstandortes Steiermark.“

WorldSkills zeigt sehr gut, welche Begeisterung berufliche Bildung auslöst.

Einige dieser zwölf schreiben bereits mit ihrer Teilnahme Geschichte. Jennifer Lueger aus St. Jakob im Walde etwa ist die erste steirische Bäckerin, die Österreich bei einem internationalen Großbewerb vertritt. „Ich möchte in Shanghai zeigen, was in unserem Handwerk und in der steirischen Ausbildung steckt“, sagt sie. Julia Kaufmann wiederum könnte in der Fashion Technology eine mehr als vier Jahrzehnte dauernde rot-weiß-rote WM-Goldpause beenden. Und Jonas Leitner greift im Stuckateur- und Trockenbau nach einem österreichischen Premieren-WM-Titel.

© KK Die Wettkampfstätte ist 20-mal so groß wie die Grazer Messe.

Andere steirische Hoffnungen liegen dort, wo sich die Arbeitswelt besonders rasant verändert. Gleich mehrere Teilnehmer treten in technologisch geprägten Teambewerben an. Konstantin Hauser und Marwin Kremser starten in Autonomous Mobile Robotics, Kristijan Hrdzic und Gabriel Aldrian in Robot Systems Integration, David Seidl und Paul Wohlesser in der Mechatronik. In diesen Disziplinen geht es nicht nur darum, Maschinen zu beherrschen, sondern Systeme zu programmieren, Fehler unter Zeitdruck zu erkennen und als Team innerhalb von Sekunden die richtigen Entscheidungen zu treffen. Komplettiert wird das steirische Dutzend durch Grafikdesigner Paul Bürki, Speditionslogistiker Paul Zadravec und Retail-Sales-Starterin Anna Tritscher. Zwölf unterschiedliche Lebensläufe, Berufe und Ausbildungswege – verbunden durch dasselbe Ziel.

© SkillsAustria Paul Wohlesser und David Seidl hielten ihr Training in Japan ab.

Verbunden sind sie auch durch ihren großen Einsatz im Vorfeld: Hunderte Trainingstunden wurden in der Freizeit oft gemeinsam mit den Experten absolviert. Aber auch das erweiterte Umfeld wird immer professioneller. Denn zahlreiche Athleten nutzten in den letzten Monaten die Gelegenheit eines internationalen Trainings, wie Seidl und Wohlesser, die sich in Japan den Feinschliff holten, oder das Duo Kremser/Hauser, das den Weg nach Kasachstan suchte. Über den großen Teich ging es für Paul Bürki, der an einem Trainingslager in Kanada teilnahm. Überhaupt gleich vor Ort in Shanghai war Anna Tritscher, um Erfahrungen zu sammeln.

© SkillsAustria Anna Tritscher konnte sogar direkt in Shanghai trainieren.

Klar ist schon jetzt: Die Atmosphäre vor Ort wird jedenfalls gigantisch: Das National Exhibition and Convention Center in Shanghai erstreckt sich über ein Areal von rund 1,5 Millionen Quadratmetern. Allein für die WorldSkills werden 360.000 Quadratmeter in Beschlag genommen. Rund 1,2 Millionen Besucher werden während der vier Bewerbstage erwartet, in nicht weniger als 64 Wettbewerbsberufen geht es um Gold, Silber und Bronze.

Steirische Teilnehmer

Paul Bürki (Ortweinschule)

Kristijan Hrdzic (Magna)

Gabriel Aldrian (Magna)

Anna Tritscher (Sport Tritscher)

Jonas Leitner (Strabag)

Jennifer Lueger (Arbesleitner)

Marwin Kremser (Knapp)

(Knapp) Kons­tantin Hauser (Knapp)

Julia Kaufmann (Modeschule Graz)

Paul Wohlesser (Flex Althofen)

(Flex Althofen) David Seidl (Flex Althofen)

Paul Zadravec (Kühne+Nagel)





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