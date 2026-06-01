E-Commerce-Studie: Onlinehandel erreicht Rekordniveau

Der heimische Onlinehandel hat 2025 ein neues Rekordniveau erreicht. Das zeigt eine aktuelle Studie des Instituts für Österreichs Wirtschaft (iföw) im Auftrag der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Nach einer Konsolidierungsphase im Jahr 2023 und einer Erholung 2024 befindet sich der Onlinehandel wieder klar auf Wachstumskurs.

Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick: