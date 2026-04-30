Industriekonjunktur: Österreichs Industrie fährt mit angezogener Handbremse

Österreichs Industrie bleibt in einer angespannten Lage. Das zeigt die aktuelle Industriekonjunktur-Erhebung der Bundessparte Industrie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Zwar weisen zentrale Kennzahlen nominell ein leichtes Wachstum auf, real steht die Industrie jedoch weiterhin deutlich unter Druck. Hohe Kosten, geopolitische Unsicherheiten und rückläufige Investitionen belasten den Standort zunehmend.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick: