Konjunkturbeobachtung Gewerbe und Handwerk Q1: Erste Anzeichen für Trendwende

Auch zu Jahresbeginn 2026 bleibt die konjunkturelle Lage im Gewerbe und Handwerk nach wie vor herausfordernd, zeigt aber erste vorsichtige Anzeichen einer Verbesserung. Nach sechs Jahren mit realen Rückgängen gibt es zarte Hinweise auf eine mögliche Trendwende, wie die aktuellen Ergebnisse der vierteljährlichen Konjunkturbeobachtung der KMU Forschung Austria zeigen.

Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick: