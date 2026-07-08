Konjunkturbeobachtung Gewerbe und Handwerk Q2: Erholung erneut ausgebremst

Die erhoffte Konjunkturerholung im Gewerbe und Handwerk ist ausgeblieben. Das zeigen die aktuellen Ergebnisse der vierteljährlichen Konjunkturbeobachtung der KMU Forschung Austria. Auch der Ausblick auf das kommende Quartal bleibt gedämpft.

Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick: