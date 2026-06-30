Konjunkturtest Transport & Verkehr Q2: Konjunkturerholung noch nicht angekommen

Die leichte Erholung der österreichischen Gesamtwirtschaft ist in Verkehrswirtschaft bislang nicht angekommen. Schwache Nachfrage, steigende Kosten und internationale Krisen belasten die Branche weiterhin und trüben den Ausblick für die kommenden Monate. Das zeigen die Ergebnisse des Konjunkturtests für das 2. Quartal 2026 sowie aktuelle Branchendaten.

Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick: