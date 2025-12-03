Bürokratieabbau: Erster Schritt gemacht, aber der Weg ist noch weit

Österreichs Unternehmen kämpfen seit Jahren mit einer überbordenden Bürokratie. Im Schnitt verbringen sie 13 Arbeitsstunden pro Woche allein mit der Erfüllung administrativer Pflichten – Zeit, die im operativen Geschäft fehlt.

Gerade für kleine und mittlere Unternehmen stellt dieser bürokratische Aufwand eine massive Wachstumsbremse dar. In einer ohnehin herausfordernden Wirtschaftslage hemmen langwierige Verfahren, unklare Zuständigkeiten und analoge Prozesse zunehmend die unternehmerische Dynamik.

Regierungspaket bringt Licht in den Bürokratiedschungel

Das heute von der Regierung im Ministerrat beschlossenene Bürokratieabbau-Paket ist daher ein längst überfälliger Schritt. Unter den mehr als 100 Punkten im aktuellen Bürokratieabbau-Paket finden sich viele wichtige Maßnahmen, die von der Wirtschaftskammer eingebracht wurden und Erleichterungen für viele Betriebe bringen werden. Dazu zählen etwa:

Keine Genehmigungsverfahren mehr für Photovoltaik-Anlagen und E-Ladestationen

Erleichterungen bei Betriebsanlagen

One-Stop-Shop z.B. für Förderungen oder auch bei Genehmigungs- und Bauverfahren

Höhere Umsatzgrenzen für die Buchführungspflicht

Daten einmal melden reicht („Once-only“)

Beraten statt Strafen: Verpflichtende Beratung statt sofortigen verwaltungsrechtlichen Sanktionen für Bagatell-Verstöße

Weniger Papierkram und Dokumentationspflichten durch effiziente digitale Prozesse

Überholte Vorschriften werden entsorgt, z.B. Wärmepumpen- und Kälteanlagenverordnung

Aus für Gold-Plating: Keine Übererfüllung von EU-Vorgaben, z.B. in der Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD)

Weitere für die Wirtschaft wichtige Maßnahmen finden Sie auf wko.at/buerokratieabbau

Fazit: Jetzt ist Dranbleiben gefragt, denn Bürokratie-Abbau ist ein Marathonlauf, kein Sprint!

Das Maßnahmenpaket ist ein wichtiger Startschuss, doch Österreichs Betriebe brauchen angesichts der aktuellen schwierigen wirtschaftlichen Lage deutlich mehr. Weitere Pakete müssen folgen: Maßnahmen zur digitalen Unternehmensgründung, Entbürokratisierungen bei der Rot-Weiß-Rot-Karte, das Ende der Belegausdruckspflicht und die Abschaffung unnötiger Abfallwirtschaftskonzepte gehören rasch auf die Agenda. Nur wenn die Entlastung konsequent fortgesetzt wird, kann Bürokratieabbau zur echten Standortstärkung werden.