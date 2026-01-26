EU-Indien-Abkommen: Wachstumschance für Österreichs Exportwirtschaft

Die Signale verdichten sich: Bereits morgen könnte eine politische Einigung auf ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien bekanntgegeben werden. Nach jahrelangen, mehrfach unterbrochenen Verhandlungen wäre dies ein bedeutender Fortschritt mit großem Potenzial für Österreichs Exportwirtschaft – vor allem in Zeiten, die von Handelskonflikten mit wichtigen Partnern wie den USA geprägt sind.

Heimische Unternehmen setzen bereits auf Wachstumsmotor Indien

Mit einem realen BIP-Wachstum von 6,5 % im abgeschlossenen Wirtschaftsjahr ist Indien der am stärksten wachsende G20-Staat. Getragen wird diese Dynamik von einem wiedererstarkten Privatkonsum und enormen öffentlichen Investitionsprogrammen.

Indien ist längst im Fokus heimischer Exportbetriebe: So haben sich die österreichischen Exporte nach Indien in den letzten zehn Jahren um 120 % auf 1,3 Milliarden Euro erhöht. Dieser Trend scheint sich fortzusetzen: Bereits in den ersten zehn Monaten 2025 legten die Ausfuhren auf den Subkontinent um 13 % bzw. mehr als 140 Millionen Euro zu.

Und: Es gibt noch Luft nach oben: Das zusätzlich realisierbare Exportpotenzial beläuft sich laut Analyse des International Trade Center (ITC) auf 1,1 Milliarden Euro.

© DMC

Handelshürden abbauen – Chancen für KMU heben

Indien erhebt etwa bisher auf Automobile teilweise Zölle von mehr als 100%. Der angestrebte Abbau von Zöllen und weiteren Handelshemmnissen würde daher heimischen Unternehmen spürbar helfen – nicht zuletzt auch KMU. Denn auch die gegenseitige Anerkennung technischer Standards und Zertifizierungen bringt naturgemäß Erleichterungen für den Export.

Fazit: Abkommen mit Wachstumsmärkten richtige Antwort auf globale Herausforderungen

Eine Einigung mit Indien wäre ein wichtiges Signal – gerade, weil internationaler Handel zentral für Österreichs Wohlstand und Arbeitsplätze ist. Nach den Verzögerungen beim Mercosur-Abkommen durch das Europäische Parlament braucht es neue handelspolitische Fortschritte, um Europas Anschluss an dynamische Wachstumsmärkte zu stärken – zum Vorteil von Beschäftigung und Wohlstand in Österreich.

Weitere Zahlen, Daten, Fakten finden Sie im aktuellen Wirtschaftsbericht AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA zu Indien.