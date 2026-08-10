Teil 15/1. Vom Konjunkturmotor zum Skandal- und Krisenfall.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs stand Österreich wirtschaftlich am Abgrund. Massive Kriegsschäden, Demontagen vor allem durch die sowjetische Besatzung, Kapital- und Rohstoffmangel führten nahezu zu einer kompletten Handlungsunfähigkeit der Industrie. Privates Kapital zum Wiederaufbau war nicht oder nur unzureichend vorhanden. Noch dazu drohte den Großbetrieben der Schwer- und Grundstoffindustrie als ehemals „deutsches Eigentum“ eine Enteignung durch die Aliierten.

Vor diesem Hintergrund sah die Führung des neuen österreichischen Staats in der Verstaatlichung den einzigen Weg, sich dem Zugriff der Besatzungsmächte auf diese Vermögenswerte entziehen zu können. Vor allem in der Sowjetzone musste der österreichische Anspruch auf die Unternehmen gesichert werden.

© Stadtgemeinde Kapfenberg Das ehemalige Dampfhammerwerk von Böhler in Kapfenberg.

So erfolgt mit dem ersten Verstaatlichtengesetz Mitte 1946 die Einverleibung der Grundstoffindustrie und Banken. Ein zweites, mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und KPÖ beschlossenes Gesetz ein Jahr später betraf die Elektrizitätswirtschaft. Insgesamt kamen so 70 Unternehmen und damit wesentliche Bereiche der heimischen Industrie ins Eigentum des Staates – unter anderem die „Vereinigte Österreichische Eisen- und Stahlwerke AG“ (VÖEST), die Chemie- und Erdölindustrie, Kohlebergbauunternehmen, Werften sowie die großen Energieversorgungsunternehmen.

Die beiden Großparteien verfolgten mit der Verstaatlichung dieses Rückgrats der Wertschöpfung allerdings unterschiedliche Ziele: Während die ÖVP darin nur eine notwendige Übergangslösung für den Wiederaufbau des Wirtschaftsstandortes sah, dominierte bei der SPÖ der Wunsch nach einer Dauerlösung. Der koalitionäre Schulterschluss hielt jedenfalls – auch wenn der Wirtschaftsmotor nur langsam in Gang kam. Erst 1949 hatte die Produktion wieder das Vorkriegsniveau von 1937 erreicht.

© voestalpine Harte Arbeit, weicher Stahl: Ein sogenannter Puddelofen am Fabriksstandort Donawitz.

In den folgenden zweieinhalb Jahrzehnten wuchs Österreich dank boomender Konjunktur allerdings zu einem der weltweit höchstentwickelten Industriestaaten. Bereits Mitte der 1950er-Jahre arbeiteten rund 125.000 Beschäftigte – rund ein Fünftel aller Industriearbeiter – in der verstaatlichen Industrie. Durch starke Nachfrage stieg die Stahl- und Erzproduktion schnell, erwirtschaftete Gewinne und trug wesentlich zur Exportleistung Österreichs bei. Kontinuierliches Konjunkturwachstum, Vollbeschäftigung, steigende Löhne, zunehmender Wohlstand – diese Erfolgsgeschichte ließ allerdings die Sensibilität gegenüber notwendigen strukturellen Änderungen schrumpfen.

Entwicklungen in Asien, wo sich dank billiger Massenproduktion eine neue Konkurrenz etablierte, wurden nicht antizipiert. Parallel ersetzte man im Zuge des rasant gestiegenen Energiebedarfs die Kohle durch Öl und Erdgas und erzeugte neue Abhängigkeiten. Der steirischen Industrie kam in diesem Umfeld zunehmend ihre Wettbewerbsfähigkeit abhanden. Der Veränderungsbedarf war groß. Vor allem der in der Obersteiermark dominante Alpine-Montan-Konzern kam unter Druck und wurde 1973 mit der VÖEST fusioniert, später kamen noch Böhler, SchoellerBleckmann sowie die Gußstahlwerke Judenburg dazu. Es war der Anfang vom Ende der Verstaatlichten. Die Krise begann.





alle aufklappen 1980 Der englische Popmusiker John Lennon (Beatles) wird in New York erschossen. Die Olympischen Spiele in Moskau werden vom Wes­ten boykottiert. 1981 Ronald Reagan wird im Jänner als 40. Präsident der USA angelobt. Drei Monate später wird er nach einer Ansprache vor Gewerkschaftern in Washington durch einen Schuss in den linken Lungenflügel verletzt. Das erste Space Shuttle (Columbia) startet. In Polen wird das Kriegsrecht verhängt. 1984 Proteste in der Hainburger Au östlich von Wien gegen ein geplantes Wasserkraftwerk an der Donau. Der Oberste Gerichtshof hebt zwei Jahre später den Wasserrechtsbescheid auf. Deutschlands Bundeskanzler Helmut Kohl und Frankreichs Staatschef Francois Mitterrand stehen Hand in Hand bei einer Gedenkveranstaltung in Verdun.

1985 Spanien und Portugal stellen ihr EU-Beitrittsansuchen, der Brief aus Österreich folgt vier Jahre später. Das „Schengen-Abkommen“ tritt in Kraft. 1986 In dem Kernkraftwerk von Tschernobyl nördlich von Kiew/UdSSR schmilzt der Reaktorkern und verursacht die bisher größte Katastrophe in der Geschichte der friedlichen Nutzung von Atomenergie. Am Innsbrucker Parteitag übernimmt Jörg Haider die Führung der FPÖ, Kanzler Bruno Kreisky tritt zurück, Fred Sinowatz folgt nach, VGÖ und GA vereinen sich zu „Die Grünen“.

1987 Sportpilot Mathias Rust aus der Bundesrepublik landet mit einer Cessna 172 nach einem 800 Kilometer Flug auf dem Roten Platz in Moskau.



