Teil 15/2. "Wir sind pleite, verstehen Sie doch, wir sind pleite!"

Die Worte waren so eindringlich wie erschütternd: „Wir sind pleite, verstehen Sie doch, wir sind pleite!“, rief Hugo-Michael Sekyra den so besorgten wie aufgebrachten Arbeitern in Kapfenberg zu. Der Auftritt des Chefs der Verstaatlichten-Holding ÖIAG im Juli 1987 prägte das Schlusskapitel einer turbulenten Geschichte der staatseigenen Großindustrie – und markierte den Startpunkt einer spektakulären Transformation von Krisenunternehmen zu Weltmarktführern. Der Anfang war aber von einem Ende gekennzeichnet: Die Wachstumskurve der österreichischen Wirtschaft brach ab. Befeuert von der Ölkrise, schrumpfte 1975 das BIP das erste Mal seit Beginn der 1950er-Jahre wieder.

© ÖVP-Archiv Demonstration 1986 mit der Landesspitze an vorderster Front.

Die unter der Chiffre „Austro-Keynesianismus“ gesetzten Maßnahmen einer expansiven Budgetpolitik sollten das von der Bundesregierung unter Bruno Kreisky ausgerufene Festhalten an der Vollbeschäftigung finanzieren und die Grundlage für eine Trendwende bilden. Zwar gelang es damit anfangs, die Arbeitslosigkeit nicht weiter steigen zu lassen. Zarte Auftriebstendenzen ließen aber schnell wieder nach und ab 1981 folgte eine rasante Talfahrt der Wirtschaft, Großpleiten und politisch motivierte Personalpolitik und Skandale (Intertrading, Lucona) inklusive.

„Ein paar Milliarden Schulden bereiten mir weniger schlaflose Nächte als ein paar hunderttausend Arbeitslose mehr."

Dem wachstumsverwöhnten Staat war durch Strukturdefekte seine ökonomische Stabilität verloren gegangen. Besonders die Steiermark verwelkte zu einer Krisenregion. Bis 1986 kletterte die lange deutlich unter drei Prozent gehaltene Arbeitslosenrate in Österreich auf 5,5 Prozent, in der Steiermark auf 6,5 Prozent, bis 1993 gar auf 8,4 Prozent. In der Mur-Mürz-Furche – einst Rückgrat der florierenden verstaatlichten Industrie – erreichte sie sogar bis zu zwölf Prozent. Besonders ältere Arbeitnehmer waren betroffen: Auf bis zu 29 Prozent (!) explodierte die Arbeitslosenrate bei den über 50-Jährigen. Gleichzeitig sackte der Beschäftigungsstand um bis zu 14 Prozent ein. Am Erzberg, in der obersteirischen Stahlindustrie und in den weststeirischen Kohlerevieren gab es Massenkündigungen, der EUMIG-Konzern und der Bergbau in Fonsdorf mussten schließen, die Glasproduktion in Bärnbach stand kurz vor dem Aus, im Grazer Steyr-Daimler-Puch-Werk wurde die Zweiradproduktion eingestellt. Die Steiermark wies in der Bruttowertschöpfung pro Beschäftigtem die geringste Produktivitätsrate aller Bundesländer auf. Die Misere zwang zu einer radikalen Kehrtwende.

© voestalpine 1986 gingen Beschäftigte der Voestalpine in Leoben auf die Straße.

Eine stufenweise und weitreichende Privatisierungswelle und Neuorientierung wurde eingeleitet. Betriebe bauten Entwicklungsabteilungen auf und gründeten zusammen mit den Universitäten anwendungsorientierte Forschungszentren.

Weltmarktspitze

Ausgehend von der Automobilindustrie initialisierte man Cluster-Strukturen und legte damit das Fundament für ein Wiedererstarken dieses Indus­triezweiges und seiner Zuliefer-Landschaft in der Steiermark. Einstige Sorgenkinder des verstaatlichten Imperiums, wie die Voestalpine, ELIN oder das im Siemens-Konzern aufgegangene Simmering-Graz-Pauker-Werk in Graz, haben sich in ihren Geschäftsfeldern in der Weltspitze etabliert.

Eine endgültige Krisenimmunität hat diese erfolgreiche Transformation allerdings nicht gebracht. Verwerfungen und Neuentwicklungen am Weltmarkt haben den Wirtschaftsstandort Steiermark in jüngster Vergangenheit erneut auf die Rüttelplatte gestellt.

© voestalpine Schienentechnologie aus der Obersteiermark ist heute Weltspitze.

alle aufklappen 1987 Österreichs Bundespräsident Kurt Waldheim wird wegen seiner Kriegsvergangenheit von den USA auf die „Watchlist“ gesetzt und darf nicht mehr in die Vereinigten Staaten einreisen. US-Präsident Reagan fordert in Berlin vom sowjetischen Parteichef Gorbatschow, die Mauer niederzureißen. Zum ersten Mal in der Geschichte der beiden deutschen Staaten besucht mit Erich Honecker ein Staats- und Parteichef der DDR die Bundesrepublik.

1988 Michail Gorbatschow, bisher Generalsekretär der KPdSU, wird zum Vorsitzenden des Obersten Sowjet und damit zum sow­jetischen Staats­oberhaupt gewählt. Das österreichische Bundesheer erhält die „Draken“-Abfangjäger. Sie werden – gegen massiven steirischen Protest – in Zeltweg stationiert.

1989 Österreichs Außenminister Alois Mock und sein ungarischer Amtskollege Gyula Horn durchschneiden bei Sopron symbolisch den „Eisernen Vorhang“. Rund 900 Menschen nutzen das von Otto Habsburg initiierte „Paneuropäische Picknick“ zur Flucht über die „grüne“ ungarisch-österreichische Grenze Nach zunehmenden Bürgerprotesten und Ausreisewellen über Ungarn und Polen überstürzen sich in der DDR die Ereignisse. Am 10. November öffnet sich offiziell die innerdeutsche Grenze. Sturz der kommunistischen Staats- und Parteiführungen in Bulgarien und Rumänien. Die baltischen Staaten erhalten wirtschaftliche Autonomie von Moskau.





