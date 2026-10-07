Arena.ai: KI-Bilder im direkten Vergleich miteinander

KI-generierte Bilder und Videos sind derzeit in aller Munde. Doch gerade beim Ausprobieren verschiedener Modelle können schnell Kosten entstehen, wenn dafür entsprechende Lizenzen benötigt werden. Hier bietet arena.ai eine Möglichkeit, unterschiedliche KI-Modelle zunächst kostenlos zu testen.

„Mit arena.ai ist es möglich, sowohl Videos als auch Bilder zu erzeugen“, erklärt KI-Experte und WIFI-Trainer Harald Koch. Ein besonderer Vorteil der Plattform ist dabei der sogenannte Side-by-Side- beziehungsweise Battle-Modus. Damit können beispielsweise zwei Bilder mit unterschiedlichen Modellen gleichzeitig erzeugt und anschließend miteinander verglichen werden.

So lässt sich nicht nur herausfinden, welches KI-Modell für die eigenen Anforderungen besonders geeignete Ergebnisse liefert, sondern dieses auch direkt mit einem eigenen Prompt ausprobieren. Dabei kommt es laut dem Experten auch auf die richtige Beschreibung des gewünschten Bildes an. Statt lediglich eine kurze Bildbeschreibung in Alltagssprache einzugeben, empfiehlt es sich zunächst, ein KI-Tool wie ChatGPT darum zu bitten, daraus einen professionellen Prompt zu erstellen. Dieser ausführlichere Prompt kann anschließend bei arena.ai eingesetzt werden und liefert häufig bereits mit einem Versuch überzeugende Ergebnisse.

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„Man sollte in normalen Worten beschreiben, wie man das Bild haben will, und sich daraus einen Prompt erstellen lassen“, so der Experte. Die Nutzung von arena.ai ist zunächst kostenlos möglich. Anschließend kann im Prompt-Bereich zwischen Bild- und Videogenerierung gewählt und beispielsweise der Battle-Modus für Bilder aktiviert werden. Nach der Eingabe des Prompts erstellt die Plattform zwei Varianten, mit unterschiedlichen Modellen. So können Nutzer direkt vergleichen, welches Ergebnis besser zu ihren Vorstellungen passt. Hier der Tipp vom Experten: Verschiedene Modelle ausprobieren und Prompts mithilfe der KI professionell ausarbeiten lassen.