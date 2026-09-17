Authentischer Online-Auftritt: KI hilft in den sozialen Medien 

Social Media und Künstliche Intelligenz sind ein perfektes Match. Aber nur, wenn man sie auch richtig einsetzt. Eine, die es wissen muss, ist Paula Sidorczuk, WIFI-Trainerin und KI-Expertin mit Schwerpunkt Online-Marketing.

„Durch künstliche Intelligenz eröffnen sich die verschiedensten Möglichkeiten für Unternehmen. So auch für die sozialen Medien“, erklärt die Trainerin. Jedoch ist der Vorbereitungsaufwand hier doch größer, als manche Unternehmen vermuten. Denn wer die KI beispielsweise einfach schnell für ein Posting einsetzen möchte, erhält oftmals Texte, Hooks, Bilder und Ideen, die sich stark ähneln. „Genau das gilt es zu vermeiden, denn Social Media braucht heutzutage viel mehr Authentizität da viele Nutzer von KI-Inhalten schon übersättigt sind“, erklärt Sidorczuk.

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Hier ist die Vorarbeit mit der gewählten KI-Plattform besonders wichtig. Dies kann auf zwei Ebenen passieren. Beispielsweise können eigene Projekte und Ordner angelegt werden, in denen man eigene Chats starten kann. Ein anderer Weg ist, die Künstliche Intelligenz mit genügend Kontext und Information zu versorgen. „Man sollte es vermeiden, vage Anweisungen zu geben, und stattdessen konkrete Spezifikationen formulieren“, so die Expertin. Das heißt: Die Länge des gewünschten Postings, die genaue Zielgruppe, eigene Ideen und auch welche Motivation vermittelt werden soll, können dabei helfen, das eigene Posting interessant und besonders zu machen. „Wenn man diese Vorarbeit nicht vergisst, kann man tolle Postings generieren“, erklärt Sidorczuk. So können Unternehmen mit gängigen Tools wie Canva, ChatGPT, Gemini und weiteren ihren Auftritt auf Social Media auf das nächste Level heben.



