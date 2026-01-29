Geniestreich – Der Podcast der Steirischen Wirtschaft

Wenn die Steirische Wirtschaft ins Haus flattert, geht auch eine neue Folge des Podcasts "Geniestreich" online. In jeder Folge interviewen wir einen innovativen Unternehmer oder eine innovative Unternehmerin, der oder die uns spannendes übers Business verrät, über persönliche Herausforderungen erzöhlt und Erfolge mit uns teilt. Passend dazu steuert in jeder Folge ein Experte oder eine Expertin einen thematisch passenden Tipp bei. Produziert und journalistisch aufbereitet wird der Podcast von den Redakteuren Fabian Kleindienst-Schein und Andrea Jerković in Zusammenarbeit mit Peter Siegmund.

Episode 20 – Jan Karlsson: Vom Makava-Erfinder zum nachhaltigen Stoffproduzenten von Luxusmarken

Das Kultgetränk Makava ist österreichweit bekannt. Entwickelt wurde es unter anderem vom Grazer Jan Anders Karlsson. Noch immer ist er im Unternehmen aktiv, doch statt Getränken produziert der studierte Industriewirt nun Textilien. 2020 gründete er sein neues Start-up „Freyzein“. Das Unternehmen entwickelt Stoffe aus natürlichen Materialien, die atmungsaktiv, aber auch wasserabweisend sind. Eine Eigenschaft, die bisher synthetischen Materialien vorbehalten war. Das von Frey­zein entwickelte Material, welches demnächst auf den Markt kommen soll, überzeugt die Modebranche. Gespräche mit den Luxusmarken Hugo Boss und Burberry seien bereits am Laufen. Warum Karlsson in die Textilbranche gewechselt ist, wie er als Quereinsteiger zum Know-how kam und wieso er sich von einem geplatzten Deal bei „2 Minuten 2 Millionen“ nicht entmutigen ließ, erzählt er Andrea Jerković und Peter Siegmund in der neuesten Podcastfolge.

Episode 19 – Pflegenotstand mit einem Klick bekämpfen – Konstantin Pollanz von der HerzensApp

Österreich befindet sich in einer Pflegekrise, und das Problem wird nicht kleiner: Laut Wifo dürften 2030 rund 24.000 Pflegekräfte mehr benötigt werden als 2016. Vor allem für ältere Personen ein Problem, da sie vermehrt auf Pflege angewiesen sind. Etwas gegen den Notstand unternehmen möchte das Grazer Start-up „Herzens App“. Über die gleichnamige Software können Familien nicht nur – für eine Vermittlungsgebühr – Pflegekräfte finden, auch die Kommunikation wird erleichtert. Und auch Pflegekräfte profitieren: Die gesamte Dokumentation kann in der App erledigt werden. Zeitliche Ressourcen werden so frei und die Pflegekraft hat mehr Zeit für den Patienten. Pollanz hofft so, mit seinen Co-Gründern Oliver Wimmer und Alireza Fasih den Pflegeberuf wieder attraktiv zu machen. Immerhin bleiben Pflegekräfte im Schnitt nur sieben Jahre im Beruf. Im Gespräch mit Andrea Jerković und Peter Siegmund erzählt Pollanz, woher die Idee zu einer solchen App stammt, wie man mit Rückschlägen umgeht und was man noch vorhat.

Episode 18 - Erfolgsrezepte vom Konditorweltmeister Gregor Regner – Ein Besuch in der Backstube

Seit 1660 wird in der Marktstraße 11 in Seckau gebacken. Damit ist das eine der ältesten Backstuben in der Steiermark. Seit 2024 hat Konditorweltmeister Gregor Regner das Zepter in der Hand. Bekannt ist die Konditorei für den "Seckauer Lebkuchen". Im Gespräch mit Andrea Jerković und Peter Siegmund verrät Gregor Regner, wie die Konditorei zum Lebkuchen gekommen ist, was ihn so besonders macht und wie es das Gebäck aus dem Hause Regner bis nach Hongkong und Dubai geschafft hat, aber auch wie schwierig es für ihn war einen so traditionsreichen Betrieb zu übernehmen.



Episode 17 - Wie man das eigene Business in Zeiten von KI neu erfindet – Ljubica Negovec von AlleSprachen

Ljubica Negovec hat noch als Studentin 1991 die Übersetzungsagentur „AlleSprachen“ gegründet. Sich immer wieder neu zu erfinden und durchzuhalten, ist der 57-Jährigen nicht fremd. Ihr Weg war alles andere als einfach. Mit drei Jahren zog sie mit ihren Eltern von Kroatien nach Österreich – noch ohne ein Wort Deutsch zu können. Da die finanziellen Mittel knapp waren, kam sie erst über Umwege zum Dolmetschstudium. Schon als Studentin wusste sie, dass sie eine Übersetzungsagentur aufmachen möchte. Doch gerade die Übersetzungsbranche steht immer mehr unter Druck. Mit der Künstlichen Intelligenz kann nahezu jeder jeden Text kostenlos übersetzen lassen. Auch für „AlleSprachen“ eine große Herausforderung. Im Podcast erklärt Negovec, wie sie es trotzdem schafft Kunden zu gewinnen und die KI geschickt für ihr eigenes Business zu nutzen. Die Unternehmerin räumt aber auch mit dem Irrtum auf, dass Übersetzer und Dolmetscher gänzlich durch KI ersetzt werden könnten und liefert Beispiele, wie fehlerhafte KI-Übersetzungen gerade für Unternehmen zum Problem werden können.

Episode 16 - Wie schlechter Ton mit nur einem Klick Studioqualität erreicht – Christoph Grasser von Auphonic

Das Grazer Unternehmen "Auphonic" hat sich auf Audio-Post-Produktionen spezialisiert und hat sich damit nicht nur bei Privatpersonen, sondern auch bei großen Medienhäusern wie dem ORF oder dem deutschen Rundfunk einen Namen gemacht. Die meisten Kunden zählt "Auphonic" aber mittlerweile in den USA. Was die Firma genau macht? Vereinfacht gesagt, repariert die Firma auf ihrer Plattform Audioaufnahmen – verbessert die Qualität, entfernt Hintergrundgeräusche, passt Lautstärken an und kann auch automatisiert Füllwörter in verschiedenen Sprachen entfernen. Wie das geht, welchen Unterschied ihre Bearbeitung macht und wie man es als kleine Firma schafft mit großen Konkurrenten mitzuhalten, erzählt Head of Strategy Christoph Grasser. Im WKO-Tipp erklärt Unternehmer und WIFI-Trainer Michael Radspieler, wie man den eigenen Podcast erfolgreich vermarkten und mit ihm möglichst viele Hörer erreichen kann.

Episode 15 - Aufräumen, wenn die Polizei geht – Tatortreinigerin Michaela Julia Schreck-Deon von Blitzeblank

Michaela Julia Schreck-Deon übt einen Beruf aus, den sich wohl nur die wenigsten vorstellen können. Die Grazer Unternehmerin hat sich mit ihrem Betrieb "Blitzeblank" auf Tatortreinigung sowie auf die Entrümpelung von Messiewohnungen spezialisiert. Für die 42-Jährige ein absoluter Traumberuf. Nachdem ihre Reinigungsfirma vor ein paar Jahren zu einem Tatort gerufen wurde, wusste sie, dass sie "tiefer in die Materie eintauchen möchte". Im Podcast erzählt die Unternehmerin, was sie in ihrem Job erlebt, wie man mit menschlichen Abgründen umgeht und ob man mit der Zeit auch abstumpft.

Sonderepisode – So startet man mit dem Export durch – Karl Hartleb und Daniela Guß vom ICS Steiermark

28,3 Milliarden Euro: So viel erwirtschaftete die Steiermark 2024 mit Export. Somit wird jeder zweite Euro in der Grünen Mark mit Außenhandel generiert. Doch das war bei weitem nicht immer so. Den Durchbruch brachte die Gründung des Internationalisierungscenters Steiermark (ICS). Zum Jubiläum sprechen wir mit ICS-Gäschäftsführer Karl Hartleb und Prokuristin Daniela Guß, worauf Unternehmen beim Export achten müssen, wie das ICS steirischen Betrieben helfen kann und ob jede Firma in den Außenhandel einsteigen kann.

Episode 14 - Leichte Sprache, große Wirkung – Walburga Fröhlich von Atempo und Capito

Rund 50 Prozent der Erwachsenen dürften Schwierigkeiten haben, Behörden-Texte zu verstehen. Allein in der Steiermark soll es 100.000 funktionale Analphabeten geben. Grund genug , um mit der Grazer Unternehmerin Walburga Fröhlich zu sprechen. Sie betreibt neben dem Social Business „Atempo“ auch die Firma "Capito", das sich für barrierefreie Sprache einsetzt. Das Tätigkeitsfeld ist breit gefächert. So bietet man unter anderem jungen Menschen mit Behinderung zusätzliche Bildungsangebote. Und dann gibt es da noch das von Fröhlich und Candussi entwickelte KI-basierte Werkzeug namens „Capito AI“, mit der schwierige Texte vereinfacht werden können. Richtig formulierte Prompts, wie bei anderen generativen KI-Systemen, braucht es bei Capito nicht. Wie die Software funktioniert, warum immer mehr Menschen Schwierigkeiten beim Lesen haben und warum Barrierefreiheit allen Unternehmen etwas bringt, erzählt Fröhlich im Podcast.



Episode 13 - Vom Obdachlosen zum CEO und Unternehmer – Silviu Reghin von Reactive Reality

Er war Flüchtlingskind, war eine Zeit lang obdachlos und schaffte eigenständig den Absprung und den Weg zum Erfolg: Silviu Reghin ist zweifellos ein Unternehmer mit einer außergewöhnlichen Lebensgeschichte. Er holte mit 26 Jahren die Matura nach, studierte danach berufsbegleitend an der FH Campus 02 und ist mittlerweile CEO des Grazer Unternehmens "Reactive Reality", welches virtuelle Umkleideräume gestaltet. Im Podcast erzählt er wie das virtuelle Anprobieren von Kleidung funktioniert, aber auch von seiner ungewöhnlichen Lebensgeschichte, seinem Durchhaltevermögen und wie mir Zweifel und Rückschlägen umgeht. Ebenso erklärt er, was es mit seinem Unternehmen "Beerwilly" auf sich hat.

Sonderepisode – So geht KI. Manuela Machner erklärt wie jeder und jede Künstliche Intelligenz nutzen kann.

Die KI stellt die Arbeitswelt gerade so ziemlich auf den Kopf und das begeistert bei weitem nicht alle. Bei vielen überwiegt nach wie vor die Skepsis – wenn nicht gar Sorge, dass der eigene Job durch die KI gefährdet sein könnte. Stimmt das? Können wir auf den Einsatz von KI im Beruf verzichten und wie wird die KI unser Suchverhalten verändern? All das wollten wir von Manuela Machner wissen. Ihres Zeichens KI-Expertin und Touristikerin, die Unternehmen und Organisationen im gesamten deutschsprachigen Raum dabei unterstützt, KI in ihren Arbeitsalltag zu integrieren.

Episode 12 - Reis-Pioniere aus der Steiermark – Adele Fuchs von SteirerReis by Fuchs

Warum gibt es zum typisch steirischen Backhendl keinen steirischen Reis? Diese Frage stellte sich vor rund 15 Jahren Unternehmerin und Landwirtin Adele Fuchs aus der Südoststeiermark. Der Gedanke ließ sie und ihren Mann Franz Fuchs nicht los. 2010 begannen die erfahrenen Kürbisbauern mit dem Anbau von Reis zu experimentieren – und das in einer Gegend, die für Kürbis und Wein bekannt ist. Im Gespräch erzählt Adele Fuchs warum sie und ihr Mann trotz Fehlschlägen an ihrer Idee festgehalten haben, wie sie Skeptiker auch in der eigenen Familie überzeugen konnten und warum der SteirerReis ganz anders schmeckt als die asiatische Konkurrenzware.



Episode 11 - Wieso 500 Airlines mit steirischem Know-how fligen – Walter Starzacher von AMES

Viele steigen in den Sommermonaten in den Flieger und begeben sich Richtung Süden. Was so gut wie kein Fluggast weiß: In tausenden Maschinen befinden sich Sitze, Stauschränke oder Trennwende, die in der kleinen steirischen Gemeinde Peggau gefertigt werden. Verantwortlich dafür ist das Unternehmen Ames von Walter Starzacher. 2004 schlug der gebürtige Kärtner nach einer Karriere in der Luftfahrtbranche in der Steiermark seine Zelte auf und gründete Ames, das sich ganz auf Flugzeugausstattung spezialisiert hat. Im Podcast erzählt Starzacher, wie man sich als Nischenplayer von der weltweiten Konkurrenz abhebt, wie wir in Zukunft fliegen werden und warum ihm zu Beginn seiner Selbständigkeit gesagt wurde, dass man so wie er ein Unternehmen nicht führen kann. Mittlerweile hat Starzacher jedoch alle vom Gegenteil überzeugt. Im WKO Tipp erklärt Daniela Guß vom Internationalisierungscenter Steiermark welche Potentiale sich für exportorientierte Unternehmen gerade im südamerikanischen Raum bieten.

Episode 10 - Wenn Angestellte das Gehalt des Chefs bestimmen – Klaus Purkarthofer von Eis Purkarthofer

New Work: Der Begriff ist derzeit in aller Munde. Auch in Fernitz-Mellach. Hier hat Konditormeister Klaus Purkarthofer ein bisher einzigartiges Konzept gewagt. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, steigender Arbeitslosigkeit, des demografischen Wandels und KI entschloss er sich 2019, die elterliche Konditorei zu schließen und mit einer Eismanufaktur durchzustarten. Die Arbeitsorganisation krempelte Purkarthofer dabei komplett um. Hierarchien gibt es in seinem Betrieb nicht – stattdessen aber vollständige Transparenz. Seinem Team legte er alle Betriebszahlen offen. In unzähligen Meetings ließ er seine Mitarbeiter ihr eigenes und sein Gehalt bestimmen und ermittelte mit ihnen gemeinsam, wer welche Aufgabe im Unternehmen übernehmen kann. „Viele Menschen fühlen sich im Job nicht mehr erfüllt. Wir wollen Arbeit produktiv gestalten und es den Mitarbeitern ermöglichen, ihre Fähigkeiten vielfältig einzubringen“, erzählt Purkarthofer. Wie gut das klappt, ob er auch heute noch auf dieses Modell setzen würde und welche Reaktionen er von Kollegen bekommt, erzählt er Andrea Jerković und Peter Siegmund im Gespräch.



Episode 9 - Psychologische Online-Beratung ohne Wartezeit – Bernadette Frech von Instahelp

30 Prozent der österreichischen Bevölkerung sind jährlich von psychischen Erkrankungen betroffen. Unternehmerin Bernadette Frech wollte dagegen etwas tun. Vielen dürfte die 42-Jährige aus „2 Minuten 2 Millionen“ bekannt sein. 2019 sicherte sie sich mit einem TV-Auftritt in der Sendung für ihr Unternehmen „Instahelp“ ein Gesamtinvestment von drei Millionen Euro. Danach ging es Schlag auf Schlag: „Instahelp“ entwickelte sich von Graz aus zur europaweit führenden Plattform für psychische Gesundheit. Wie die Plattform funktioniert, wie man es schafft jedem Klienten innerhalb von 24 Stunden einen Termin zu ermöglichen und warum die Anfangsjahre alles andere als einfach waren, erzählt Frech im Gespräch mit Andrea Jerković und Peter Siegmund.

Episode 8 - Vom Grazer Informatikstudenten zum Game-Developer für Apple – Klemens Strasser

Spieleentwickler gibt es viele, doch nur die wenigsten werden vom US-Konzern Apple für ihre Arbeit ausgezeichnet. Der gebürtige Voitsberger Klemens Strasser hat es geschafft. Für seine Lernapps bekam er bereits den Apple Design Award und wurde zum Spiel des Tages nominiert. Mittlerweile hat er sich in Graz selbständig gemacht und konzentriert sich ganz auf die Entwicklung von barrierefreien Lernspielen. Im Interview mit Peter Siegmund spricht er darüber wie es zur Zusammenarbeit mit Apple kam, warum er die erste E-Mail vom US-Giganten für einen Spam gehalten hat, seinen Weg in die Selbstständigkeit und was er in Zukunft plant.

Episode 7 - Ohne Wartezeit zum Arzt – Katharina Feiertag von Quickticket

Lange Wartezeiten beim Arzt oder auch im Krankenhaus – und das trotz Termin. Das kennt wohl jeder. Die Steirerin Katharina Feiertag hatte nach ihrem Gesundheitsinformatik-Studium genug davon und eine zündende Idee. Mit "" entwickelte sie ein innovatives System, das Patienten eine laufend aktualisierte Echtzeit-Wartezeit-Prognose bietet. Die junge Gründerin, die es unter die Top 30 unter 30 der "Steirischen Wirtschaft" und des US-Magazins "Forbes" schaffte, spricht im Podcast über die bisherigen Erfolge, ihren Start als junge Gründerin, den Weg als Frau in die IT-Branche und die gezielte Nutzung von Sozialen Medien für ihr Business.

Sonderepisode zum 1. Mai - Arbeit neu denken – WKO Präsident Josef Herk

Weltweit wird jedes Jahr der Tag der Arbeit der gefeiert. In den meisten Ländern geschieht das am 1. Mai. In anderen wiederum wie den USA wird der Feiertag am 1. Montag im September gefeiert. Egal wo und wann: So gut wie in allen Ländern ist der Tag ein gesetzlicher Feiertag. Doch warum eigentlich und was feiern wir da genau? In einer Sonderfolge blicken wir auf die Geschichte des 1. Mai zurück, sammeln die spannendsten Fakten zur Arbeit in der Steiermark und sprechen mit WKO Steiermark Präsident Josef Herk darüber, welche Bedeutung der Tag der Arbeit für Arbeitgeber hat und wohin die Reise in Sachen Jobs und Leistung in Zukunft gehen soll.

Episode 6 - Soundtrack für mehr Produktivität und Wohlbefinden – Kathrin Schwarzl von Antless

Im Auto, beim Kochen oder beim Joggen: Musik hören viele in ihrer Freizeit, doch auch am Arbeitsplatz können die richtigen Sounds förderlich sein. Eine breite Palette an verschiedenen Melodien, die die Kreativität fördern, fokussiertes Arbeiten ermöglichen oder zu sozialem Austausch animieren sollen, stellt das Grazer Unternehmen "" zur Verfügung. Mitgründerin Kathrin Schwarzl verrät im Gespräch, wie die Antless-Software funktioniert und warum gerade alteingesessene Firmen auf sie setzen.

Episode 5 - Wolfgang Moser & NextFuel Technology GmbH

Raus aus der Utopie, rein in die grüne Kohle! Wolfgang Moser arbeitet mit der NextFuel Technology GmbH in Frohnleiten seit 2010 an einem Ersatz für fossile Kohle. Mit einer vollindustriell ausgestatteten Pilotanlage werden Biomasse und Gräser zu fast CO2-neutraler Kohle verarbeitet. Wie die Idee zur grünen Kohle entstanden ist, wieso er sich für Frohnleiten als Standort entschieden hat und welche Pläne er für die Zukunft erzählt er in unserem Podcast.

Episode 4 - Uwe Damm & Trainingheads

Uwe Damm hat eine besondere Nische gefunden und ist damit weltweit erfolgreich: Aus Hartberg vertreibt er rund 100.000 Echthaar-Übungsköpfe für Friseure. Das Besondere: Dafür nutzt er rein indisches Tempelhaar. Wie das funktioniert, wie er auf die Idee kam – und über viele weitere spannende Themen spricht er in unserer neuesten Podcast-Folge.

Episode 3 - Max Hofer & Green Testing Lab

Der Oststeirer Max Hofer gründete 2020 das Unternehmen „Green Testing Lab“. Dieses testet, wie sicher E-Auto-Batterien in Fällen von Feuer, Überschwemmungen und Cos sind. In Österreich ist die Firma mit ihrem Angebot einzigartig und auch europaweit gibt es nur wenige Konkurrenten.

Episode 2 - Carmen und Werner Krauss & Distillery Krauss

Carmen und Werner Krauss sind Doktoren der Chemie. 2006 fingen sie in ihrer Garage in Bad Schwanzberg damit an, Edelbrände herzustellen. Aus dem Hobby wurde ein Business. Mittlerweile gehören sie zu den meistprämierten Destillerien der Welt. Zuletzt sorgten Sie für Furore als sie für die Enkel von Charlie Chaplin drei verschiedene Spirituosen kreiert haben.

Episode 1 - Christian Rauch & Al éa Pictures

2020 wollte sich der Steirer Christian Rauch mit einem eigenen Musikhaus selbständig machen – doch dann kam Corona. Trotz hoher Schulden gab Rauch nicht auf, verdiente das Geld zurück und startete mit einer neuen Idee durch und zwar so erfolgreich, dass er 2023 h unter die "Top 30 unter 30" der steirischen Unternehmen gewählt wurde.

