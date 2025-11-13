Handelsmerkur an steirische Paradeunternehmen verliehen

Mit dem Handelsmerkur der Sparte Handel werden Jahr für Jahr besondere Handelsbetriebe vor den Vorhang geholt. Die Entscheidung fiel der hochkarätigen Jury (u.a. mit WKO Steiermark Vizepräsident Dietmar Schweiggl, Theaterholding Geschäftsführer Bernhard Rinner, WKÖ Generalsekretär Stellvertreter Thomas Spann oder ORF Steiermark Landesdirektor Gerhard Koch) nicht leicht, hatten doch fast 100 Handelsbetriebe für die begehrten Preise eingereicht. Im stilvollen Ambiente der Alten Universität wurden schließlich die Preise verliehen.

In der Kategorie „Unternehmen bis zehn Mitarbeiter“ fiel die Wahl schließlich auf die Firma „Erika Turnsek-Ramsauer e.U.“. Das Unternehmen aus Heiligenkreuz am Waasen wurde 1987 als Damenboutique in Heiligenkreuz am Waasen gegründet – mit dem Ziel, den Ortskern zu beleben und Modeberatung von Kopf bis Fuß zu bieten. Im Jahr 2002 wurde der Standort auf 280 Quadratmeter erweitert und mit einer Herrenabteilung gestartet. Heute umfasst das Sortiment Bekleidung, Schuhe, Taschen und Accessoires, ergänzt durch persönliche Kundenbetreuung in einem komfortablen, stilvollen Verkaufsumfeld mit Barbereich und regionaler Dekoration. Das engagierte Mitarbeiterteam ist aktiv in Schulungen, Einkauf, Verkauf, Dekoration und Motivation eingebunden. Neben dem Tagesgeschäft organisiert das Unternehmen Events wie Modenschauen mit Livemusik und DJs.

© Foto Fischer Erika Turnsek-Ramsauer wurde in der Kategorie "Unternehmen bis 10 Mitarbeiter" ausgezeichnet.

In der Kategorie über zehn Mitarbeiter überzeugte die Jury die TP-Sport GmbH mit Sitz in Leoben. Intersport Tscherne ist ein österreichisches Familienunternehmen, das unter der Leitung von Harald und Eva Tscherne bereits in der vierten Generation geführt wird. Die Firma Tscherne wurde 1923 in Leoben gegründet. Mit zwölf Shops in der Steiermark, Salzburg und der Ostregion sowie einem RENT-Shop am Präbichl zählt die TP-Sport GmbH zu den größten Sporthändlern Österreichs. Die Zentrale befindet sich in Leoben, insgesamt werden über 370 Mitarbeiter beschäftigt, davon rund 150 in der Steiermark. Das Unternehmen legt großen Wert auf Innovation, Kreativität und modernes Shopdesign, um ein angenehmes Einkaufserlebnis zu schaffen. Besonders wichtig sind persönliche und kompetente Beratung, ein wertschätzender Umgang mit Mitarbeitern sowie attraktive Einkaufskonditionen für das Team. Zudem engagiert sich Intersport Tscherne für Nachhaltigkeit und einen respektvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen.

© Foto Fischer Harald und Eva Tscherne von Intersport Tscherne bekamen den Handelsmerkur in der Kategorie über 10 Mitarbeiter.

Der Handelsmerkur für das Lebenswerk ging an den gebürtigen Hartberger Josef Kröpfl. Er gründete im Jahr 1987 gemeinsam mit seiner Frau die Firma Kröpfl Ges.m.b.H., die sich vom kleinen Fahrzeughandel zu einem der führenden Mercedes-Benz Classic Partner Österreichs entwickelt hat. Nach dem Start mit sieben Mitarbeitern und einem umgebauten Postbus-Gelände folgten rasch Erweiterungen in einen modernen Betrieb mit Werkstätte, Lackiererei, Spenglerei und Ausstellungsflächen. 1988 wurde der Vertrag als Mercedes-Benz Vertriebs- und Werkstättenpartner unterzeichnet. Die Leidenschaft für Oldtimer führte 1997 zur Eröffnung eines eigenen Museums und einer spezialisierten Werkstätte. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 40 Mitarbeitende und verfügt über eine Betriebsfläche von etwa 24.000 Quadratemeter. Am 26. September 2025 wurde das neue Firmengebäude eröffnet. Die Firma Kröpfl Ges.m.b.H. ist einer von nur zwei Mercedes-Benz Classic Partnern in Österreich und steht für automobile Tradition und Innovation.

© Foto Fischer Fürs Lebenswerk wurde Josef Kröpfl ausgezeichnet.

Zahlreiche prominente Gäste aus Wirtschaft und Politik waren der Einladung von Spartenobmann Gerhard Wohlmuth zur Verleihung des Handelsmerkurs in die Alte Universität gefolgt, darunter Landesrat Willibald Ehrenhöfer, WKO Steiermark Präsident Josef Herk, Raiffeisen-Landesbank Generaldirektor Martin Schaller, GRAWE Generaldirektor Klaus Scheitegel, Energie Steiermark Kunden GmbH Geschäftsführer Peter Trummer, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel Iris Thalbauer und WKO Steiermark Direktor Karl-Heinz Dernoscheg sowie Vizepräsident EuroCommerce Jürgen Roth.