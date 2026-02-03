Koralmbahn verbindet Welttag der Fremdenführer

Der 37. Welttag der Fremdenführer am 7. März wird ganz im Zeichen des lang erwarteten Starts der Kor­almbahn, der neu geschaffenen „Area Süd“ und der damit verbundenen Aufbruchsstimmung in der Region stehen. Zwei Bundesländer rücken – auch touristisch – enger zusammen. An diesem Tag können Steirer mit der Koralmbahn nach Klagenfurt fahren und umgekehrt Kärntner nach Graz und in der jeweiligen Landeshauptstadt an einer kostenlosen Führung teilnehmen. In beiden Städten erwarten die Austria Guides die Bahnreisenden zu verschiedenen Uhrzeiten, Startpunkt ist jeweils vor dem Hauptbahnhof.

© yurolaitsalbert | stock.adobe.com

In Graz werden zehn spannende und unterschiedliche Führungsthemen zu verschiedenen Uhrzeiten angeboten; damit ist auch die Kombination von zwei oder mehreren Führungen möglich. Auch Kinderführungen und ein Theaterspaziergang sowie viele weitere spannende Führungen finden sich im Angebot. Außerhalb von Graz laden die Austria Guides Gäste in Weiz, Kapfenberg und Bad Waltersdorf zu Führungen ein. Die Teilnahme an allen Führungen ist kostenlos, freiwillige Spenden kommen der Aktion „Steirer helfen Steirern“ zugute. Die Anmeldung und das detaillierte Programm gibt es unter Welttag der Fremdenführer:innen 2026 Steiermark und Kärnten.



