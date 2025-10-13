Neuer Erlebnisraum in Weiz öffnet Kindern die Welt der Energieformen

Spielerische Aufgaben bewältigen und Rätsel rund um Fragen der Energie lösen: Genau darum geht es bei der interaktiven Ausstellung, die unter dem Namen Kinder-Erlebnis-Raum „ENERGIE“ (KieRA) von 13. bis 15. Oktober Station in der Regionalstelle Weiz macht. Auf Initiative der WKO-Fachgruppen Energie und Tankstellen können Kinder aus der Oststeiermark an den beiden Tagen die komplexe Welt der Energieformen der Zukunft buchstäblich begreifen.

Das 2022 in Tirol ins Leben gerufene Projekt „KieRa Energie“ hat bisher bereits 6.000 Schülerinnen und Schüler begeistert. Im Herbst des Vorjahres ging die steirische Premiere von „KieRA“ im Center of Excellence der WKO Steiermark über die Bühne, nun hat das Format auch seinen Weg in die Oststeiermark gefunden: Rund 600 Schülerinnen und Schüler aus sieben Schulen sind dafür angemeldet. „Wir freuen uns über das große Interesse und öffnen gerne unser Haus, um Zusammenhänge und Begrifflichkeiten besser zu verstehen und Bewusstsein rund um das Thema für den Nachwuchs zu schaffen“, betonen Regionalstellenobmann Bernhard Stranzl sowie Initiator und Bundesobmann des Energiehandels, Jürgen Roth.

Wichtige Fragen zur Energieversorgung der Zukunft

Konkret geht es bei der interaktiven Installation um wichtige Fragen zur Energieversorgung der Zukunft. Im Blick haben die Kinder auch die Entwicklung des Energieverbrauchs in den letzten Jahren – verbunden mit der Frage, wie mit Blick auf den Klimawandel künftig ein effizienterer Umgang mit Energie möglich sein kann. „Es ist unglaublich wichtig, Kinder frühzeitig für das Thema Energie zu sensibilisieren. Sie sind die Entscheidungsträger von morgen. Durch die spielerische Herangehensweise schaffe wir einen nachhaltigen Lerneffekt“, sagt Nadja Elmer von der Projektentwicklungsagentur „EEC – Die Bildungswerkstatt“.



Ein besonderes Augenmerk wird bei der Installation in der Oststeiermark auf den Schwerpunkt „Tankstellen“ gelegt „Die Erlebniswelt zeigt Kindern, wie man den Herausforderungen zur Energieversorgung der Zukunft mit Technologieoffenheit begegnen kann“, unterstreicht Oliver Käfer, Geschäftsführer der Fachgruppe Tankstellen: „Die Tankstellen und der Energiehandel nehmen hier eine Vorreiterrolle ein.“ Eine nachgebaute Waschanlage soll bei den Kindern zudem Bewusstsein schaffen, dass das Waschen von Autos im Garten zu Hause schädlich für das Grundwasser ist.

Aufgeklärt wird im Erlebnisraum auch, worin das Potenzial nachhaltiger Alternativen liegt. „Jede Energieform hat Vor- und Nachteile. Wichtig ist es, alle möglichen Lösungen in Betracht zu ziehen, die dazu beitragen, die Klimaziele zu erreichen“, so Roth. „Mehrere Pferde ziehen die Kutsche für die Klimawende effektiver, erfolgreicher und schneller.“