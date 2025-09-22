Pressefotos

Zum Inhalt springen
Hier finden Sie druckfähige Fotos der Präsidiumsmitglieder und des Gebäudes der WKO Steiermark.

Aktualisiert am 22.09.2025

Geschätzte Medienvertreter!

Hier haben Sie die Möglichkeit, druckfähige Fotos der Präsidiumsmitglieder der WKO Steiermark für Ihr Medium herunter zu laden. Weiters finden Sie hier Fotos des WKO Steiermark Gebäudes in der Körblergasse. Die Fotos sind – unter Nennung des Copyrights – selbstverständlich honorarfrei.


Ing. Josef Herk
© Oliver Wolf

Ing. Josef Herk 

Präsident der WKO Steiermark

Bildformatformat: RGB, 300 DPI
Fotograf: Oliver Wolf



Mag. Dr. Dietmar Helmut Schweiggl
© Foto Fischer

Mag. Dr. Dietmar Helmut Schweiggl

Vizepräsident der WKO Steiermark

Bildformat: RGB, 300 DPI
Fotograf: Foto Fischer (www.fotofischer.at)



KommR Ing. Herbert Ritter, MBA
© Foto Fischer

KommR Ing. Herbert Ritter, MBA

Vizepräsident der WKO Steiermark

Bildformat: RGB, 300 DPI
Fotograf: Foto Fischer (www.fotofischer.at)



Gabi Lechner
© Ulf Thausing

Mag. Gabi Lechner

Vizepräsidentin der WKO Steiermark

Bildformat: RGB, 300 DPI
Fotograf: Ulf Thausing



Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, MBA
© Foto Fischer

Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, MBA

Direktor der WKO Steiermark

Bildformat: RGB, 300 DPI
Fotograf: Foto Fischer (www.fotofischer.at)



Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, MBA und Senator h.c. Ing. Josef Herk
© Foto Fischer

Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, MBA (Direktor) und
Ing. Josef Herk (Präsident) (v.l.n.r.)

Bildformat: RGB, 300 DPI
Fotograf: Foto Fischer (www.fotofischer.at)



WKO Steiermark
© Hertha Hurnaus

WKO Steiermark (Außenansicht)

Körblergasse 111-113
8010 Graz

Bildformat: RGB, 300 DPI
Fotograf: Hertha Hurnaus