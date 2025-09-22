Pressefotos
Hier finden Sie druckfähige Fotos der Präsidiumsmitglieder und des Gebäudes der WKO Steiermark.
Geschätzte Medienvertreter!
Hier haben Sie die Möglichkeit, druckfähige Fotos der Präsidiumsmitglieder der WKO Steiermark für Ihr Medium herunter zu laden. Weiters finden Sie hier Fotos des WKO Steiermark Gebäudes in der Körblergasse. Die Fotos sind – unter Nennung des Copyrights – selbstverständlich honorarfrei.
Ing. Josef Herk
Präsident der WKO Steiermark
Fotograf: Oliver Wolf
Fotograf: Oliver Wolf
Mag. Dr. Dietmar Helmut Schweiggl
Vizepräsident der WKO Steiermark
Bildformat: RGB, 300 DPI
Fotograf: Foto Fischer (www.fotofischer.at)
KommR Ing. Herbert Ritter, MBA
Vizepräsident der WKO Steiermark
Bildformat: RGB, 300 DPI
Fotograf: Foto Fischer (www.fotofischer.at)
Mag. Gabi Lechner
Vizepräsidentin der WKO Steiermark
Fotograf: Ulf Thausing
Fotograf: Ulf Thausing
Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, MBA
Direktor der WKO Steiermark
Bildformat: RGB, 300 DPI
Fotograf: Foto Fischer (www.fotofischer.at)
Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, MBA (Direktor) und
Ing. Josef Herk (Präsident) (v.l.n.r.)
Bildformat: RGB, 300 DPI
Fotograf: Foto Fischer (www.fotofischer.at)
WKO Steiermark (Außenansicht)
Körblergasse 111-113
8010 Graz
Fotograf: Hertha Hurnaus
Fotograf: Hertha Hurnaus