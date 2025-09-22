Pressefotos

Geschätzte Medienvertreter!

Hier haben Sie die Möglichkeit, druckfähige Fotos der Präsidiumsmitglieder der WKO Steiermark für Ihr Medium herunter zu laden. Weiters finden Sie hier Fotos des WKO Steiermark Gebäudes in der Körblergasse. Die Fotos sind – unter Nennung des Copyrights – selbstverständlich honorarfrei.





© Oliver Wolf Ing. Josef Herk Präsident der WKO Steiermark Bildformatformat: RGB, 300 DPI

Fotograf: Oliver Wolf









© Foto Fischer Mag. Dr. Dietmar Helmut Schweiggl Vizepräsident der WKO Steiermark Bildformat: RGB, 300 DPI

Fotograf: Foto Fischer (www.fotofischer.at)











© Foto Fischer KommR Ing. Herbert Ritter, MBA Vizepräsident der WKO Steiermark Bildformat: RGB, 300 DPI

Fotograf: Foto Fischer (www.fotofischer.at)









© Ulf Thausing Mag. Gabi Lechner Vizepräsidentin der WKO Steiermark Bildformat: RGB, 300 DPI

Fotograf: Ulf Thausing









© Foto Fischer Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, MBA Direktor der WKO Steiermark Bildformat: RGB, 300 DPI

Fotograf: Foto Fischer (www.fotofischer.at)

















© Hertha Hurnaus WKO Steiermark (Außenansicht) Körblergasse 111-113

8010 Graz Bildformat: RGB, 300 DPI

Fotograf: Hertha Hurnaus







