Sonne „betankt“ innovative Lade-Infrastruktur für Lkw

Eine Photovoltaikanlage mit 1.500 Kilowatt peak am Hallendach, zwei Batterieblöcke mit 2.000 Kilowattstunden Speicherkapazität und acht Ladesäulen: Daraus besteht die neue Lkw-„Strom-Tankstelle“ der Herbert Temmel GmbH am Stadtrand von Gleisdorf. Die um drei Millionen Euro errichtete Lade- und Speicherinfrastruktur gilt österreichweit als eines der modernsten und nachhaltigsten Infrastrukturprojekte dieser Art, ist Temmel-Geschäftsführer Martin Treffer stolz. Die erzeugte Energie dient als Treibstoff, wird bei Überkapazitäten gespeichert oder ins Netz eingespeist.

Mit der umwelt- und kostenschonenden Sonnenenergie werden so die aktuell 13 elektrisch betriebenen Zugfahrzeuge versorgt, noch im kommenden Jahr soll die E-Flotte aber „im zweistelligen Bereich vergrößert werden“, so Temmel-Transportmanager Günther Bulla. Die modernsten E-Lkw verfügen mittlerweile über eine Reichweite von 400 bis 500 Kilometern und eignen sich damit optimal für Transportwege aus der Oststeiermark Richtung Klagenfurt oder Wien. „In der Praxis werden die Lkw beispielsweise während der einstündigen Be- und Entladung aufgeladen und sind wieder voll einsetzbar“, verspricht sich Treffer maximale Effizienz.

© www.photoworkers.at

Zur Kostenoptimierung „denkt“ das System zudem mit. So können die Fahrzeuge über das Wochenende an den Ladestationen angeschlossen bleiben, tatsächlich Energie Richtung Lkw fließt aber nur dann, wenn die zur Verfügung stehenden Kapazitäten hoch sind und der Strompreis entsprechend niedrig ist. Damit amortisieren sich die deutlich teureren E-Lkw auch schneller. „Aktuell liegen die Kosten bei einem Diesel-Lkw bei einem Verbrauch von 30 Litern bei rund 35 Euro pro 100 Kilometer. Bei derzeit noch 40 Cent pro Kilowattstunde Ladestrom und geringeren Servicekosten sind wir bei den E-Lkw mit der Aussicht auf sinkende Strompreise nicht mehr weit entfernt“, rechnet Treffer vor.